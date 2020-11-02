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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201102/premiya-1582709220.html
Тюменские разработчики стали номинантами читательской премии Rock&Book
Тюменские разработчики стали номинантами читательской премии Rock&Book
3D-аудиосериал, созданный резидентами Тюменского технопарка, вошел в топ-5 читательской премии Rock&Book в номинации "Лучшая озвучка в жанре художественной... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:45
2020-11-02T19:45
тюменская область
литература
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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА Новости. 3D-аудиосериал, созданный резидентами Тюменского технопарка, вошел в топ-5 читательской премии Rock&amp;Book в номинации "Лучшая озвучка в жанре художественной литературы" по версии литературного портала LiveLib.Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменского технопарка), аудиосериал "Война миров" по роману Герберта Уэллса произведен для электронной библиотеки "ЛитРес"."Современные технологии позволили команде разработчиков полностью погрузить слушателя в атмосферу произведения, создав полноценное звуковое окружение. При этом мозг сам достраивает визуальную и осязательную картину", - отмечается в сообщении.По мнению директора технопарка Ольги Простневой, разработка резидентов Тюменского технопарка имеет большие перспективы. "Проект, созданный тюменскими разработчиками, получил признание крупнейшего рекомендательного сервиса LiveLib, его тепло приняли слушатели, новый жанр отвечает тенденциям времени и запросам читателей. Можно сказать, что рынок однозначно принял продукт, и теперь вопрос только в том, чтобы грамотно масштабировать бизнес", - сказала она.Голосование по премии Rock&amp;Book за лучшие аудиокниги проходило с 15 сентября по 15 октября на сайте LiveLib. Всего за победу боролись 113 номинантов – около 15 претендентов на каждую номинацию.
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353
60
литература

Тюменские разработчики стали номинантами читательской премии Rock&Book

19:45 02.11.2020
 
© Depositphotos / sergey_causeloveДевушка в наушниках
Девушка в наушниках - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / sergey_causelove
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА Новости. 3D-аудиосериал, созданный резидентами Тюменского технопарка, вошел в топ-5 читательской премии Rock&Book в номинации "Лучшая озвучка в жанре художественной литературы" по версии литературного портала LiveLib.
Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменского технопарка), аудиосериал "Война миров" по роману Герберта Уэллса произведен для электронной библиотеки "ЛитРес".
Онлайн конференция - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 12:40Тюменская область
В Тюменском цифровом форуме онлайн участвуют более 1400 человек
"Современные технологии позволили команде разработчиков полностью погрузить слушателя в атмосферу произведения, создав полноценное звуковое окружение. При этом мозг сам достраивает визуальную и осязательную картину", - отмечается в сообщении.
По мнению директора технопарка Ольги Простневой, разработка резидентов Тюменского технопарка имеет большие перспективы. "Проект, созданный тюменскими разработчиками, получил признание крупнейшего рекомендательного сервиса LiveLib, его тепло приняли слушатели, новый жанр отвечает тенденциям времени и запросам читателей. Можно сказать, что рынок однозначно принял продукт, и теперь вопрос только в том, чтобы грамотно масштабировать бизнес", - сказала она.
Голосование по премии Rock&Book за лучшие аудиокниги проходило с 15 сентября по 15 октября на сайте LiveLib. Всего за победу боролись 113 номинантов – около 15 претендентов на каждую номинацию.
 
Тюменская областьлитература
 
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