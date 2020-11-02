https://ria.ru/20201102/premiya-1582709220.html

Тюменские разработчики стали номинантами читательской премии Rock&Book

Тюменские разработчики стали номинантами читательской премии Rock&Book

3D-аудиосериал, созданный резидентами Тюменского технопарка, вошел в топ-5 читательской премии Rock&Book в номинации "Лучшая озвучка в жанре художественной... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:45

2020-11-02T19:45

2020-11-02T19:45

тюменская область

литература

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ТЮМЕНЬ, 2 ноя - РИА Новости. 3D-аудиосериал, созданный резидентами Тюменского технопарка, вошел в топ-5 читательской премии Rock&Book в номинации "Лучшая озвучка в жанре художественной литературы" по версии литературного портала LiveLib.Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского инновационного центра (Тюменского технопарка), аудиосериал "Война миров" по роману Герберта Уэллса произведен для электронной библиотеки "ЛитРес"."Современные технологии позволили команде разработчиков полностью погрузить слушателя в атмосферу произведения, создав полноценное звуковое окружение. При этом мозг сам достраивает визуальную и осязательную картину", - отмечается в сообщении.По мнению директора технопарка Ольги Простневой, разработка резидентов Тюменского технопарка имеет большие перспективы. "Проект, созданный тюменскими разработчиками, получил признание крупнейшего рекомендательного сервиса LiveLib, его тепло приняли слушатели, новый жанр отвечает тенденциям времени и запросам читателей. Можно сказать, что рынок однозначно принял продукт, и теперь вопрос только в том, чтобы грамотно масштабировать бизнес", - сказала она.Голосование по премии Rock&Book за лучшие аудиокниги проходило с 15 сентября по 15 октября на сайте LiveLib. Всего за победу боролись 113 номинантов – около 15 претендентов на каждую номинацию.

https://ria.ru/20201028/forum-1581905029.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литература