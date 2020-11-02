https://ria.ru/20201102/prazdnik-1582621174.html

В Кремле рассказали о праздновании Дня народного единства

В Кремле рассказали о праздновании Дня народного единства

Приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у президента состоится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:17

2020-11-02T12:17

2020-11-02T12:17

день народного единства

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у президента состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, проведет ли президент 4 ноября традиционный торжественный прием и вручение госнаград или формат мероприятия изменится.

https://ria.ru/20201025/puteshestviya-1581178310.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день народного единства, дмитрий песков, общество