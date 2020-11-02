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В Кремле рассказали о праздновании Дня народного единства
В Кремле рассказали о праздновании Дня народного единства
Приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у президента состоится, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:17
2020-11-02T12:17
день народного единства
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у президента состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, проведет ли президент 4 ноября традиционный торжественный прием и вручение госнаград или формат мероприятия изменится.
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день народного единства, дмитрий песков, общество

В Кремле рассказали о праздновании Дня народного единства

12:17 02.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Приема в Кремле по случаю Дня народного единства в этом году не будет, но ряд мероприятий в рамках праздника у президента состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, в этом году торжественный прием не состоится по понятным причинам. Сейчас не время для таких массовых мероприятий. Но тем не менее, ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства у президента запланирован и сейчас готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, проведет ли президент 4 ноября традиционный торжественный прием и вручение госнаград или формат мероприятия изменится.
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День народного единстваДмитрий ПесковОбщество
 
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