https://ria.ru/20201102/pozhar-1582676594.html
В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами
В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами
Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T16:04
2020-11-02T16:04
2020-11-02T16:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Пожар ликвидирован на площади в 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на юге Москвы на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов. По предварительным данным, баллоны находятся в одноэтажном складе. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев
Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
2020-11-02T16:04
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PT0M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, происшествия
В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
2020-11-02T16:04
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