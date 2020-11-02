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В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами

В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами

Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:04

2020-11-02T16:04

2020-11-02T16:05

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."Пожар ликвидирован на площади в 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что на юге Москвы на улице Газопровод (район Чертаново Южное) происходят взрывы газовых баллонов. По предварительным данным, баллоны находятся в одноэтажном складе. Пожар был локализован на площади 300 квадратных метров.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент взрыва на складе газовых баллонов в Москве. Кадры очевидцев Очевидцы сняли на видео момент взрыва на складе газовых баллонов на юге Москвы. По данным МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. 2020-11-02T16:04 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, москва, происшествия