https://ria.ru/20201102/potok-1582669955.html

В Германии сравнили подход США к "Северному потоку — 2" с методами мафии

В Германии сравнили подход США к "Северному потоку — 2" с методами мафии

Подход США в отношении строительства газопровода "Северный поток 2" напоминает методы мафии, заявил глава комитета по экономики и энергетики бундестага ФРГ... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:32

2020-11-02T15:32

2020-11-02T15:37

клаус эрнст

олаф шольц

стивен мнучин

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

сша

украина

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Подход США в отношении строительства газопровода "Северный поток 2" напоминает методы мафии, заявил глава комитета по экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст в интервью газете Junge Welt.Ранее еженедельник Die Zeit сообщил, что правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта "Северный поток 2", выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа. Об этом, согласно изданию, говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину."Это пресмыкательство в худшем проявлении, если это правда. Не может быть, чтобы в случае шантажа мы откупались, предоставляя американцам терминалы для сланцевого газа, который нам все равно не нужен", - указал Эрнст."Метод, который в этом случае использует США, напоминает мафию. Правительство США заявляет: "Мы хотим защитить вас, но, если вы не позволите вас защищать, мы разобьем вас вдребезги", - добавил он.Эрнст отметил, что США интересует реализация исключительно их собственных экономических интересов. "Это вопиющее событие", - сказал он."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры: Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20201102/potok-1582631719.html

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клаус эрнст, олаф шольц, стивен мнучин, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, сша, украина, в мире