https://ria.ru/20201102/potok-1582631719.html

Австрийская OMV ответила на требование Польши по "Северному потоку — 2"

Австрийская OMV ответила на требование Польши по "Северному потоку — 2"

Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:51

2020-11-02T12:51

2020-11-02T13:22

северный поток — 2

omv

газпром

польша

экономика

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.В начале октября польский регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов по делу о нарушении антимонопольного законодательства республики, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что последние обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.После этого в OMV неоднократно заявляли, что останутся приверженными проекту, в который вложили 730 миллионов евро."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве. Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Две недели назад Вашингтон расширил ограничения, распространив их на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Ранее эти меры касались только организаций, суда которых непосредственно участвовали в строительстве.

https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html

польша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, omv, газпром, польша, экономика