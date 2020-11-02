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https://ria.ru/20201102/potok-1582631719.html
Австрийская OMV ответила на требование Польши по "Северному потоку — 2"
Австрийская OMV ответила на требование Польши по "Северному потоку — 2"
Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:51
2020-11-02T13:22
северный поток — 2
omv
газпром
польша
экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.В начале октября польский регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов по делу о нарушении антимонопольного законодательства республики, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что последние обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.После этого в OMV неоднократно заявляли, что останутся приверженными проекту, в который вложили 730 миллионов евро."Северный поток — 2"Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим. В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве. Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.Две недели назад Вашингтон расширил ограничения, распространив их на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Ранее эти меры касались только организаций, суда которых непосредственно участвовали в строительстве.
https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html
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северный поток — 2, omv, газпром, польша, экономика

Австрийская OMV ответила на требование Польши по "Северному потоку — 2"

12:51 02.11.2020 (обновлено: 13:22 02.11.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
"Это решение (Варшавы. — Прим. ред.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований", — пояснили в пресс-службе OMV.
В начале октября польский регулятор UOKiK заявил, что оштрафовал "Газпром" на 7,6 миллиарда долларов по делу о нарушении антимонопольного законодательства республики, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что последние обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.
После этого в OMV неоднократно заявляли, что останутся приверженными проекту, в который вложили 730 миллионов евро.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:20
"Газпром" назвал факторы, влияющие на сроки ввода "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2"

Проект предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансировали строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против "Северного потока — 2" выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия и Литва, считающие проект политическим.
В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве. Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.
Две недели назад Вашингтон расширил ограничения, распространив их на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Ранее эти меры касались только организаций, суда которых непосредственно участвовали в строительстве.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2OMVГазпромПольшаЭкономика
 
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