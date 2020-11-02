https://ria.ru/20201102/polsha-1582583045.html

Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ

Польская PGNiG подала новую заявку "Газпрому" на снижение цены на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T02:37

2020-11-02T02:37

2020-11-02T02:37

северный поток — 2

маргарет вестагер

мария захарова

газпром

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швеция

газпром экспорт

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экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цены природного газа, поставляемого в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании.PGNiG, как заявили в компании, направила в "Газпром" и "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения от 1996 года.В компании добавили, что контракт раз в три года позволяет каждой из сторон соглашения выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если будет сочтено, что они "не отвечают рыночной ситуации".Газовый контракт с ПольшейВ настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. При этом, как ранее заявил глава PGNiG Ежи Квечиньский, в будущем Польша рассчитывает получать наибольшую часть газа из США. О заключении контрактов на поставки американского сжиженного газа (СПГ) сообщалось в 2018 и 2019 годах.Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" о поставке газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона заявила, что не намерена его продлевать.Вердикт Стокгольмского арбитражаВ конце марта PGNiG выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов."Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража. Сумму в полтора миллиарда долларов "Газпром экспорт" полностью перевел на счет польской компании в конце июня.Штраф за "Северный поток — 2"В начале октября польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта - на общую сумму 61 миллион долларов. Размер штрафов для "Газпрома" и пяти его партнерских компаний составляет 10% годового оборота, что является максимальной санкцией по польскому законодательству.В UOKiK посчитали, что соглашения о финансировании строительства газопровода "Северный поток — 2", заключенные "Газпромом" с пятью партнерами, давали им в обход антимонопольного законодательства Польши возможность стать владельцами акций проектной компании Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащей сейчас российскому концерну. Ранее компании изучали возможность создания СП по проекту, однако им не удалось получить разрешение Польши. UOKiK считает, что стороны теперь просто видоизменили схему.В МИД Польши заявили о наличии инструментов взыскать штраф с "Газпрома", но не уточнили, о чем идет речь."Газпром" в свою очередь заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением о штрафе. Европейские финансовые партнеры "Газпрома" по проекту "Северный поток — 2" вместе с российской компанией выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора."Подрывает европейскую энернобезопасность"Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Польши в отношении "Газпрома" по делу "Северного потока — 2", выразила сожаление, что Варшава игнорирует интересы европейских потребителей и подрывает энергобезопасность Европы.По ее словам, за этим решением стоит желание в угоду Вашингтону за счет средств ЕС и давления на компании других стран воплотить идею создания альтернативного хаба для американского СПГ.В Еврокомиссии назвали назначенный Польшей штраф значительным. Говоря о размере штрафа в 10% оборота, вице-президент ЕК Маргарет Вестагер отметила, что штрафы Еврокомиссии составляют в среднем 4-6% от глобального оборота компании."Это (штраф в 10% - ред.) могло случаться в прошлом, я не исключу этого, но это очень редко", - заявила она.

https://ria.ru/20201007/shtraf-1578605284.html

https://ria.ru/20200831/gazprom-1576548061.html

https://ria.ru/20200831/gazprom-1576511261.html

швеция

сша

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, маргарет вестагер, мария захарова, газпром, мид польши, швеция, газпром экспорт, сша, варшава, экономика