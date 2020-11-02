https://ria.ru/20201102/pogoda-1582614338.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на этой неделе, температура воздуха будет в среднем около плюс 8 градусов, сообщила РИА РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:41

2020-11-02T11:41

2020-11-02T11:41

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на этой неделе, температура воздуха будет в среднем около плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в течение недели существенных осадков не прогнозируется. 3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8-10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь.

https://ria.ru/20201030/koronavirus-1582202532.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество