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Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на этой неделе, температура воздуха будет в среднем около плюс 8 градусов, сообщила РИА РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:41
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татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на этой неделе, температура воздуха будет в среднем около плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в течение недели существенных осадков не прогнозируется. 3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8-10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе

11:41 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на этой неделе, температура воздуха будет в среднем около плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в течение недели существенных осадков не прогнозируется. 3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8-10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь.

"И такая более облачная погода с небольшим дождем ожидается до конца календарной недели. Температура воздуха будет претерпевать небольшие изменения, наиболее прохладным будет 6 ноября, днем ожидается около 7 градусов тепла. А 7 числа температура вновь вернется к привычным для нас значениям, то есть ночная – плюс 4-6, и дневная – около 9 градусов. То есть 7 числа температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на 6", - сообщила Позднякова.

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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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