Синоптик рассказала о погоде в Москве на этой неделе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими дождями ближе к выходным ожидается в Москве на этой неделе, температура воздуха будет в среднем около плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в течение недели существенных осадков не прогнозируется. 3 и 4 ноября ожидается погода без осадков с температурой плюс 8-10 градусов. 5 ноября температура останется примерно такой же, но местами возможен небольшой дождь.
"И такая более облачная погода с небольшим дождем ожидается до конца календарной недели. Температура воздуха будет претерпевать небольшие изменения, наиболее прохладным будет 6 ноября, днем ожидается около 7 градусов тепла. А 7 числа температура вновь вернется к привычным для нас значениям, то есть ночная – плюс 4-6, и дневная – около 9 градусов. То есть 7 числа температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на 6", - сообщила Позднякова.