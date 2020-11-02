https://ria.ru/20201102/podderzhka-1582610029.html
В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей
В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей
Около 1,3 миллиона российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:16
2020-11-02T11:16
2020-11-02T11:17
ольга баталина
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 1,3 миллиона российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Сегодня примерно 1,3 миллиона российских семей получают выплату на первого и на второго ребёнка. Это практически 80% всех семей, которые воспитывают их", - сказала она на форуме "Сообщество".Баталина также уточнила, что мерами поддержки во время пандемии были охвачены почти 28 миллионов детей.По словам Баталиной, ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет в России получают уже 4,3 миллиона детей в стране. Сейчас выплата составляет половину прожиточного минимума ребёнка в регионе, с 1 января 2021 года, если такого размера выплаты не хватает семье, чтобы выйти из бедности, то выплата будет назначаться в размере одного прожиточного минимума.
https://ria.ru/20200923/putin-1577653004.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество