https://ria.ru/20201102/podderzhka-1582610029.html

В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей

В Минтруде рассказали о мерах поддержки семей

Около 1,3 миллиона российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:16

2020-11-02T11:16

2020-11-02T11:17

ольга баталина

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 1,3 миллиона российских семей получают меры поддержки на первого и второго ребенка, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Сегодня примерно 1,3 миллиона российских семей получают выплату на первого и на второго ребёнка. Это практически 80% всех семей, которые воспитывают их", - сказала она на форуме "Сообщество".Баталина также уточнила, что мерами поддержки во время пандемии были охвачены почти 28 миллионов детей.По словам Баталиной, ежемесячную денежную выплату на детей от 3 до 7 лет в России получают уже 4,3 миллиона детей в стране. Сейчас выплата составляет половину прожиточного минимума ребёнка в регионе, с 1 января 2021 года, если такого размера выплаты не хватает семье, чтобы выйти из бедности, то выплата будет назначаться в размере одного прожиточного минимума.

https://ria.ru/20200923/putin-1577653004.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга баталина, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество