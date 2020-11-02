https://ria.ru/20201102/pitanie-1582693046.html

Ученые определили продукты, вызывающие воспаление

Ученые определили продукты, вызывающие воспаление

Ученые доказали, что употребление в пищу определенных продуктов приводит к хроническому воспалению и, как следствие, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:00

2020-11-02T22:00

2020-11-02T23:48

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ученые доказали, что употребление в пищу определенных продуктов приводит к хроническому воспалению и, как следствие, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of American College of Cardiology.Известно, что диеты с высоким содержанием красного и обработанного мяса, рафинированного зерна и сладких напитков, повышают уровень внутреннего воспаления, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.До сих пор большинство научных исследований были посвящены благотворному действию здоровых моделей питания, таких как, средиземноморская диета, богатая оливковым маслом, орехами, цельнозерновыми, морепродуктами, фруктами и овощами, но не оценивался количественно риск применения продуктов, вызывающих воспаление.Исследователи во главе с доктором Джун Ли (Jun Li) из Гарвардской школы общественного здравоохранения разработали провоспалительный индекс питания, основанный на оценке в крови количества биомаркеров воспаления, таких как интерлейкины и хемокины, а также адгезионных молекул, способствующих развитию атеросклероза. Индекс включает 18 групп продуктов питания, которые в совокупности демонстрируют наиболее сильную связь с увеличением воспалительных биомаркеров.Затем ученые выяснили, как этот индекс связан с повышением частоты сердечных заболеваний или инсульта. Авторы проанализировали данные двух масштабных исследований Nurses' Health Studies I и II, которые проводились в США в течение 32 лет, начиная с 1986 года. В исследованиях участвовали 210 тысяч человек — мужчин и женщин разного возраста. Раз в четыре года они заполняли анкету, в которой указывали рацион своего питания."Используя эмпирически разработанный диетический индекс пищевых продуктов для оценки уровней воспаления, мы обнаружили, что режимы питания с более высоким воспалительным потенциалом связаны с увеличением частоты сердечно-сосудистых заболеваний, — приводятся в пресс-релизе Американского кардиологического колледжа слова Джун Ли. — Наше исследование одно из первых связывает диетический воспалительный индекс с долгосрочным риском сердечно-сосудистых заболеваний".Ученые посчитали, что, с учетом поправок на другие факторы — индекс массы тела, физическая активность, семейный анамнез сердечных заболеваний и использование поливитаминов, — "провоспалительная" диета повышает риск сердечных заболеваний на 46 процентов, а риск инсультов — на 28 процентов.Чтобы минимизировать эти риски, исследователи рекомендуют употреблять в пищу продукты с высоким уровнем антиоксидантов и клетчатки, чтобы организму помочь бороться с воспалением: зеленые листовые овощи — капусту, шпинат, рукколу; желтые овощи — тыкву, желтый перец, фасоль, морковь; цельнозерновые продукты, кофе, чай и вино. Особо ученые выделяют грецкие орехи: после двухлетнего наблюдения у тех, кто придерживался диеты с грецкими орехами, они отметили значительное снижение уровня шести из десяти протестированных биомаркеров воспаления.Параллельно авторы предлагают ограничить потребление красного мяса и мясных субпродуктов, рафинированного сахара и зерна, жареной пищи, газированных напитков — продуктов, обладающих максимальным провоспалительным индексом.Исследователи отмечают, что для сохранения здоровья, необходимо обращать внимание на про- или противовоспалительный потенциал употребляемых продуктов.

https://ria.ru/20201028/kishechnik-1581987243.html

https://ria.ru/20201027/serdtse-1581767193.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сша, диета, питание