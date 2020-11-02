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https://ria.ru/20201102/pitanie-1582599844.html
Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания
Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания
Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, что, в свою... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:19
2020-11-02T10:19
питание
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, что, в свою очередь, отражается на иммунитете, а значит и уязвимости организма перед различными вирусами и инфекциями, рассказали опрошенные РИА Новости врачи."Люди, которые употребляют нездоровую, некачественную пищу и не придерживаются регулярного рациона, наносят сокрушительный удар по иммунной системе. Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты – ред.) - все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.Например, белки в организме человека являются не только строительным субстратом для собственных клеток, тканей и органов, но и входят в структуру ферментов, гормонов, а также играют важную роль в формировании иммунного ответа, пояснила специалист."И если с витаминами, микроэлементами и ПНЖК все более или менее просто, ведь их можно принимать дополнительно в составе лекарственных препаратов, БАДов (биологически активных добавок - ред.) или выбирать обогащенные продукты, то с белками и незаменимыми аминокислотами все сложнее", - подчеркнула Ненастина.В свою очередь врач терапевт Елена Тихомирова заявила, что из-за дефицита холестерина, поступающего в организм при употреблении ряда продуктов, человек может столкнуться и с психическими проблемами."Страдает психика. Человек может стать агрессивным, слишком упрямым, не понимающим юмор, вспыльчивым. Я рекомендую тщательно следить за своим рационом", - заключила врач.Также оба врача сошлись во мнении, что несбалансированное и нерегулярное питание повышает риск заразиться коронавирусом.
https://ria.ru/20201015/pitanie-1579984116.html
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питание, общество

Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания

10:19 02.11.2020
 
© Depositphotos / BelchonockОвсяная каша с яблоками
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Depositphotos / Belchonock
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, что, в свою очередь, отражается на иммунитете, а значит и уязвимости организма перед различными вирусами и инфекциями, рассказали опрошенные РИА Новости врачи.
"Люди, которые употребляют нездоровую, некачественную пищу и не придерживаются регулярного рациона, наносят сокрушительный удар по иммунной системе. Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты – ред.) - все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
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Например, белки в организме человека являются не только строительным субстратом для собственных клеток, тканей и органов, но и входят в структуру ферментов, гормонов, а также играют важную роль в формировании иммунного ответа, пояснила специалист.
"И если с витаминами, микроэлементами и ПНЖК все более или менее просто, ведь их можно принимать дополнительно в составе лекарственных препаратов, БАДов (биологически активных добавок - ред.) или выбирать обогащенные продукты, то с белками и незаменимыми аминокислотами все сложнее", - подчеркнула Ненастина.
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В свою очередь врач терапевт Елена Тихомирова заявила, что из-за дефицита холестерина, поступающего в организм при употреблении ряда продуктов, человек может столкнуться и с психическими проблемами.
"Страдает психика. Человек может стать агрессивным, слишком упрямым, не понимающим юмор, вспыльчивым. Я рекомендую тщательно следить за своим рационом", - заключила врач.
Также оба врача сошлись во мнении, что несбалансированное и нерегулярное питание повышает риск заразиться коронавирусом.
 
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