https://ria.ru/20201102/pitanie-1582599844.html
Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания
Врачи предупредили об опасности нерегулярного питания
Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, что, в свою... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:19
2020-11-02T10:19
2020-11-02T10:19
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342919_0:244:3072:1972_1400x0_80_0_0_acfc668ad9bf13dde0fb94cfa3a25f59.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Нерегулярное и несбалансированное питание, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, что, в свою очередь, отражается на иммунитете, а значит и уязвимости организма перед различными вирусами и инфекциями, рассказали опрошенные РИА Новости врачи."Люди, которые употребляют нездоровую, некачественную пищу и не придерживаются регулярного рациона, наносят сокрушительный удар по иммунной системе. Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты – ред.) - все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.Например, белки в организме человека являются не только строительным субстратом для собственных клеток, тканей и органов, но и входят в структуру ферментов, гормонов, а также играют важную роль в формировании иммунного ответа, пояснила специалист."И если с витаминами, микроэлементами и ПНЖК все более или менее просто, ведь их можно принимать дополнительно в составе лекарственных препаратов, БАДов (биологически активных добавок - ред.) или выбирать обогащенные продукты, то с белками и незаменимыми аминокислотами все сложнее", - подчеркнула Ненастина.В свою очередь врач терапевт Елена Тихомирова заявила, что из-за дефицита холестерина, поступающего в организм при употреблении ряда продуктов, человек может столкнуться и с психическими проблемами."Страдает психика. Человек может стать агрессивным, слишком упрямым, не понимающим юмор, вспыльчивым. Я рекомендую тщательно следить за своим рационом", - заключила врач.Также оба врача сошлись во мнении, что несбалансированное и нерегулярное питание повышает риск заразиться коронавирусом.
https://ria.ru/20201015/pitanie-1579984116.html
https://ria.ru/20200927/dieta-1577827816.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575342919_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d003e76f871a2e8ae36ad4ad47484773.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
питание, общество
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Нерегулярное и несбалансированное питание
, а также злоупотребление нездоровой пищей лишают человека витаминов, минералов, незаменимых аминокислот, что, в свою очередь, отражается на иммунитете, а значит и уязвимости организма перед различными вирусами и инфекциями, рассказали опрошенные РИА Новости
врачи.
"Люди, которые употребляют нездоровую, некачественную пищу и не придерживаются регулярного рациона, наносят сокрушительный удар по иммунной системе. Витамины, минеральные вещества, незаменимые аминокислоты и ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты – ред.) - все это необходимо для поддержания иммунитета ежедневно на должном уровне", - сказала врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.
Например, белки в организме человека являются не только строительным субстратом для собственных клеток, тканей и органов, но и входят в структуру ферментов, гормонов, а также играют важную роль в формировании иммунного ответа, пояснила специалист.
"И если с витаминами, микроэлементами и ПНЖК все более или менее просто, ведь их можно принимать дополнительно в составе лекарственных препаратов, БАДов (биологически активных добавок - ред.) или выбирать обогащенные продукты, то с белками и незаменимыми аминокислотами все сложнее", - подчеркнула Ненастина.
В свою очередь врач терапевт Елена Тихомирова заявила, что из-за дефицита холестерина, поступающего в организм при употреблении ряда продуктов, человек может столкнуться и с психическими проблемами.
"Страдает психика. Человек может стать агрессивным, слишком упрямым, не понимающим юмор, вспыльчивым. Я рекомендую тщательно следить за своим рационом", - заключила врач.
Также оба врача сошлись во мнении, что несбалансированное и нерегулярное питание повышает риск заразиться коронавирусом.