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Школьница растрогала Путина песней о России
Школьница растрогала Путина песней о России
Президент РФ Владимир Путин попросил участницу всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" спеть, она выбрала песню о России. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:39
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артек
владимир путин
благовещенск
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил участницу всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" спеть, она выбрала песню о России.В понедельник он пообщался с участниками конкурса в режиме видеоконференции. Одна из участниц, пятнадцатилетняя Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала президенту, чем занималась в рамках конкурса.Девушка отметила, что с пяти лет занимается народной музыкой, в этом году заканчивает музыкальную школу искусств. На "Большой перемене" она также участвовала в творческих мероприятиях."Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть", - попросил Путин.Другие ребята поддержали девушку аплодисментами. Она пропела несколько строк: "Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Алёнушка, предстает во всей красе".Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.
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артек, владимир путин, благовещенск, общество

Школьница растрогала Путина песней о России

15:39 02.11.2020 (обновлено: 17:25 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил участницу всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" спеть, она выбрала песню о России.
В понедельник он пообщался с участниками конкурса в режиме видеоконференции. Одна из участниц, пятнадцатилетняя Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала президенту, чем занималась в рамках конкурса.
Девушка отметила, что с пяти лет занимается народной музыкой, в этом году заканчивает музыкальную школу искусств. На "Большой перемене" она также участвовала в творческих мероприятиях.
"Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть", - попросил Путин.
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Другие ребята поддержали девушку аплодисментами. Она пропела несколько строк: "Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Алёнушка, предстает во всей красе".
Президент похвалил ее. "Браво. Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям, преподавателям", - сказал Путин, пожелав девушке всего самого доброго.
Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.
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