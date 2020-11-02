https://ria.ru/20201102/pesnya-1582671286.html

Школьница растрогала Путина песней о России

Школьница растрогала Путина песней о России

Президент РФ Владимир Путин попросил участницу всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" спеть, она выбрала песню о России. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:39

2020-11-02T15:39

2020-11-02T17:25

артек

владимир путин

благовещенск

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил участницу всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" спеть, она выбрала песню о России.В понедельник он пообщался с участниками конкурса в режиме видеоконференции. Одна из участниц, пятнадцатилетняя Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала президенту, чем занималась в рамках конкурса.Девушка отметила, что с пяти лет занимается народной музыкой, в этом году заканчивает музыкальную школу искусств. На "Большой перемене" она также участвовала в творческих мероприятиях."Лиза, у вас в руках микрофон. Мы вас все очень хорошо слышим. Можете нам чуть-чуть спеть? Ну чуть-чуть", - попросил Путин.Другие ребята поддержали девушку аплодисментами. Она пропела несколько строк: "Умывает красно солнышко руки теплые в росе. И Россия, как Алёнушка, предстает во всей красе".Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20200901/tanchiki-1576573836.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

артек, владимир путин, благовещенск, общество