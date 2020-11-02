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https://ria.ru/20201102/pentagon-1582596989.html
СМИ: Пентагон поменяет военных атташе в посольствах США в ряде стран
СМИ: Пентагон поменяет военных атташе в посольствах США в ряде стран
Пентагон, не привлекая всеобщего внимания, начал отзывать военных атташе посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:55
2020-11-02T09:55
марк эспер
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пентагон, не привлекая всеобщего внимания, начал отзывать военных атташе посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других стран мира, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.Как сообщает издание со ссылкой на распоряжение, подписанное 24 августа главой Пентагона Марком Эспером, в восьми ключевых союзнических для США странах - Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции - позиции военных атташе должны занимать не генералы или адмиралы, а полковники или капитаны первого ранга. В то же время военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею, заявили источники, знакомые с ситуацией.Источники издания утверждают, что данное решение необходимо для перераспределения ресурсов на противодействие Китаю и России на геополитической арене и соблюдения установленных конгрессом ограничений по количеству генералов и адмиралов в армии США. Согласно принятому ранее закону, Пентагон должен сократить 110 человек в званиях генералов и адмиралов к декабрю 2022 года, отмечает издание.Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств. Они, как заявляют источники издания, называют такие решения близорукими, а также способными нанести ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, помешать партнерству в борьбе с терроризмом и открыть Африку и Ближний Восток для большего влияния со стороны РФ и КНР."Пострадают страны Ближнего Востока, они будут за это расплачиваться", - заявил неназванный чиновник.Замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранка может уменьшить доступ и влияние США в странах, где статус и звание важны для построения доверия с местными военнослужащими, считают бывшие и нынешние чиновники.Как заявил один из неназванных чиновников, знакомый с ситуацией, вероятно, позиции некоторых военных атташе будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи, чтобы противостоять влиянию Китая.
https://ria.ru/20201021/esper-1580751971.html
https://ria.ru/20200926/pentagon-1577808096.html
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марк эспер, министерство обороны сша, кувейт, сша, в мире

СМИ: Пентагон поменяет военных атташе в посольствах США в ряде стран

09:55 02.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пентагон, не привлекая всеобщего внимания, начал отзывать военных атташе посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других стран мира, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Как сообщает издание со ссылкой на распоряжение, подписанное 24 августа главой Пентагона Марком Эспером, в восьми ключевых союзнических для США странах - Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции - позиции военных атташе должны занимать не генералы или адмиралы, а полковники или капитаны первого ранга. В то же время военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею, заявили источники, знакомые с ситуацией.
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Источники издания утверждают, что данное решение необходимо для перераспределения ресурсов на противодействие Китаю и России на геополитической арене и соблюдения установленных конгрессом ограничений по количеству генералов и адмиралов в армии США. Согласно принятому ранее закону, Пентагон должен сократить 110 человек в званиях генералов и адмиралов к декабрю 2022 года, отмечает издание.
Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств. Они, как заявляют источники издания, называют такие решения близорукими, а также способными нанести ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, помешать партнерству в борьбе с терроризмом и открыть Африку и Ближний Восток для большего влияния со стороны РФ и КНР.
"Пострадают страны Ближнего Востока, они будут за это расплачиваться", - заявил неназванный чиновник.
Замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранка может уменьшить доступ и влияние США в странах, где статус и звание важны для построения доверия с местными военнослужащими, считают бывшие и нынешние чиновники.
Как заявил один из неназванных чиновников, знакомый с ситуацией, вероятно, позиции некоторых военных атташе будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи, чтобы противостоять влиянию Китая.
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