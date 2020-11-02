https://ria.ru/20201102/pentagon-1582596989.html

СМИ: Пентагон поменяет военных атташе в посольствах США в ряде стран

СМИ: Пентагон поменяет военных атташе в посольствах США в ряде стран

Пентагон, не привлекая всеобщего внимания, начал отзывать военных атташе посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:55

2020-11-02T09:55

2020-11-02T09:55

марк эспер

министерство обороны сша

кувейт

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1400x0_80_0_0_2d2d24b1b52442815679200f532d7435.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пентагон, не привлекая всеобщего внимания, начал отзывать военных атташе посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других стран мира, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.Как сообщает издание со ссылкой на распоряжение, подписанное 24 августа главой Пентагона Марком Эспером, в восьми ключевых союзнических для США странах - Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции - позиции военных атташе должны занимать не генералы или адмиралы, а полковники или капитаны первого ранга. В то же время военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею, заявили источники, знакомые с ситуацией.Источники издания утверждают, что данное решение необходимо для перераспределения ресурсов на противодействие Китаю и России на геополитической арене и соблюдения установленных конгрессом ограничений по количеству генералов и адмиралов в армии США. Согласно принятому ранее закону, Пентагон должен сократить 110 человек в званиях генералов и адмиралов к декабрю 2022 года, отмечает издание.Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств. Они, как заявляют источники издания, называют такие решения близорукими, а также способными нанести ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, помешать партнерству в борьбе с терроризмом и открыть Африку и Ближний Восток для большего влияния со стороны РФ и КНР."Пострадают страны Ближнего Востока, они будут за это расплачиваться", - заявил неназванный чиновник.Замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранка может уменьшить доступ и влияние США в странах, где статус и звание важны для построения доверия с местными военнослужащими, считают бывшие и нынешние чиновники.Как заявил один из неназванных чиновников, знакомый с ситуацией, вероятно, позиции некоторых военных атташе будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи, чтобы противостоять влиянию Китая.

https://ria.ru/20201021/esper-1580751971.html

https://ria.ru/20200926/pentagon-1577808096.html

кувейт

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эспер, министерство обороны сша, кувейт, сша, в мире