СМИ: Пентагон поменяет военных атташе в посольствах США в ряде стран
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пентагон, не привлекая всеобщего внимания, начал отзывать военных атташе посольств США в Африке, а также заменять их на военных меньшего ранга в ряде других стран мира, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
Как сообщает издание со ссылкой на распоряжение, подписанное 24 августа главой Пентагона Марком Эспером, в восьми ключевых союзнических для США странах - Саудовской Аравии, Египте, Пакистане, Великобритании, ОАЭ, Кувейте, Ираке и Турции - позиции военных атташе должны занимать не генералы или адмиралы, а полковники или капитаны первого ранга. В то же время военные атташе были отозваны из нескольких американских посольств в странах Западной Африки, включая Гану и Экваториальную Гвинею, заявили источники, знакомые с ситуацией.
Источники издания утверждают, что данное решение необходимо для перераспределения ресурсов на противодействие Китаю и России на геополитической арене и соблюдения установленных конгрессом ограничений по количеству генералов и адмиралов в армии США. Согласно принятому ранее закону, Пентагон должен сократить 110 человек в званиях генералов и адмиралов к декабрю 2022 года, отмечает издание.
Против действий Пентагона выступают представители обеих партий США, а также официальные лица других американских ведомств. Они, как заявляют источники издания, называют такие решения близорукими, а также способными нанести ущерб отношениям с ключевыми союзниками США, помешать партнерству в борьбе с терроризмом и открыть Африку и Ближний Восток для большего влияния со стороны РФ и КНР.
"Пострадают страны Ближнего Востока, они будут за это расплачиваться", - заявил неназванный чиновник.
Замена генерала или адмирала на полковника или капитана первого ранка может уменьшить доступ и влияние США в странах, где статус и звание важны для построения доверия с местными военнослужащими, считают бывшие и нынешние чиновники.
Как заявил один из неназванных чиновников, знакомый с ситуацией, вероятно, позиции некоторых военных атташе будут повышены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми США надеются укрепить связи, чтобы противостоять влиянию Китая.
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