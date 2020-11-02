Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам
12:13 02.11.2020 (обновлено: 16:50 02.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе форума "Сообщество" выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам.
"Выступила на форуме за прозрачность и понятность начисления пенсий. Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам", — написала Москалькова в Instagram.
Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.
Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй — с 1 января текущего года и третий — с 1 января 2021-го. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллиона рублей.
На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок.
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