https://ria.ru/20201102/pensii-1582620412.html

Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам

Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе форума "Сообщество" выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:13

2020-11-02T12:13

2020-11-02T16:50

елена бибикова

татьяна москалькова

антон силуанов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе форума "Сообщество" выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам."Выступила на форуме за прозрачность и понятность начисления пенсий. Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам", — написала Москалькова в Instagram.Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй — с 1 января текущего года и третий — с 1 января 2021-го. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллиона рублей.На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок.

https://ria.ru/20201029/pensiya-1582069475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена бибикова, татьяна москалькова, антон силуанов, госдума рф, общество