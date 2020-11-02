Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/pensii-1582620412.html
Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам
Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе форума "Сообщество" выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:13
2020-11-02T16:50
елена бибикова
татьяна москалькова
антон силуанов
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:28:3154:1802_1400x0_80_0_0_4a176155126b305521d95a592a565163.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе форума "Сообщество" выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам."Выступила на форуме за прозрачность и понятность начисления пенсий. Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам", — написала Москалькова в Instagram.Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй — с 1 января текущего года и третий — с 1 января 2021-го. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллиона рублей.На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок.
https://ria.ru/20201029/pensiya-1582069475.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574395874_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_4bb52024a7990e1f9382d972c71171ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена бибикова, татьяна москалькова, антон силуанов, госдума рф, общество

Москалькова призвала индексировать пенсии работающим пенсионерам

12:13 02.11.2020 (обновлено: 16:50 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе форума "Сообщество" выступила за индексацию пенсий работающим пенсионерам.
"Выступила на форуме за прозрачность и понятность начисления пенсий. Считаю необходимым индексировать пенсии работающим пенсионерам", — написала Москалькова в Instagram.
Ранее замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова сообщила, что правительство в настоящее время прорабатывает вопрос по индексации пенсий работающим пенсионерам, как только вариант будет предложен, законодатели будут его обсуждать.
Парламентарий также напомнила, что сейчас в Госдуме находится три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, однако все документы получили отрицательное заключение правительства. Один из законопроектов предусматривает восстановление индексации с 2016 года, второй — с 1 января текущего года и третий — с 1 января 2021-го. По ее словам, сумма, необходимая для возобновления индексации, в соответствии с этими законопроектами, составляет от 352 миллиарда до 1,5 триллиона рублей.
На пленарном заседании 28 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, внесенный правительством. В ходе обсуждения в Думе глава Минфина Антон Силуанов выступил против индексации пенсий работающим пенсионерам, отметив, что пенсия — это компенсация за утраченный заработок.
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 13:01
Профсоюзы назвали условие для роста пенсий в России
 
Елена БибиковаТатьяна МоскальковаАнтон СилуановГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
01:03СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
Лента новостейМолния