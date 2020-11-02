https://ria.ru/20201102/papka-1582709783.html

Манипуляциям Путина с оранжевой папкой нашлось объяснение

Манипуляциям Путина с оранжевой папкой нашлось объяснение

Президент России Владимир Путин пытался скрыть от журналистов записи, сделанные перед форумом "Россия зовет!". Этим объясняются вызвавшие обсуждения в соцсетях... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:50

2020-11-02T18:50

2020-11-02T18:50

владимир путин

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытался скрыть от журналистов записи, сделанные перед форумом "Россия зовет!". Этим объясняются вызвавшие обсуждения в соцсетях манипуляции главы государства с оранжевой папкой, сообщает "Россия 1". Перед форумом Путин сделал пометки на папке, необходимые для выступления, после чего убрал листы с текстом речи внутрь. Затем, поняв, что записи на папке будут видны репортерам, президент достал бумаги, вывернул папку и снова убрал листы. Корреспондент предположил, что поведение Путина объясняется его опытом работы в спецслужбах. Журналист отметил, что видеозапись велась под таким ракурсом, что записи на обложке не были видны.

https://ria.ru/20201101/udalenka-1582560814.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин