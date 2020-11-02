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Манипуляциям Путина с оранжевой папкой нашлось объяснение
Манипуляциям Путина с оранжевой папкой нашлось объяснение
Президент России Владимир Путин пытался скрыть от журналистов записи, сделанные перед форумом "Россия зовет!". Этим объясняются вызвавшие обсуждения в соцсетях... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:50
2020-11-02T18:50
владимир путин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытался скрыть от журналистов записи, сделанные перед форумом "Россия зовет!". Этим объясняются вызвавшие обсуждения в соцсетях манипуляции главы государства с оранжевой папкой, сообщает "Россия 1". Перед форумом Путин сделал пометки на папке, необходимые для выступления, после чего убрал листы с текстом речи внутрь. Затем, поняв, что записи на папке будут видны репортерам, президент достал бумаги, вывернул папку и снова убрал листы. Корреспондент предположил, что поведение Путина объясняется его опытом работы в спецслужбах. Журналист отметил, что видеозапись велась под таким ракурсом, что записи на обложке не были видны.
https://ria.ru/20201101/udalenka-1582560814.html
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владимир путин

Манипуляциям Путина с оранжевой папкой нашлось объяснение

18:50 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пытался скрыть от журналистов записи, сделанные перед форумом "Россия зовет!". Этим объясняются вызвавшие обсуждения в соцсетях манипуляции главы государства с оранжевой папкой, сообщает "Россия 1".
Перед форумом Путин сделал пометки на папке, необходимые для выступления, после чего убрал листы с текстом речи внутрь. Затем, поняв, что записи на папке будут видны репортерам, президент достал бумаги, вывернул папку и снова убрал листы.
Корреспондент предположил, что поведение Путина объясняется его опытом работы в спецслужбах. Журналист отметил, что видеозапись велась под таким ракурсом, что записи на обложке не были видны.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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