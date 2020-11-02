https://ria.ru/20201102/pandemiya-1582654732.html

Пандемия показала эффективность системы здравоохранения, заявил Путин

Пандемия показала эффективность системы здравоохранения, заявил Путин

Пандемия показала, что система здравоохранения РФ может мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективная, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:31

2020-11-02T14:31

2020-11-02T15:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пандемия показала, что система здравоохранения РФ может мобилизоваться для решения общенациональных задач, она эффективная, заявил президент России Владимир Путин."Мы видим, что наша, слава богу, система здравоохранения все-таки гораздо лучше может мобилизовываться для решения общенациональных задач", - сказал он в ходе общения с финалистами конкурса "Большая перемена".Президент также признал и наличие проблем, но отметил, что в России "в целом эффективная система здравоохранения, как выяснилось, для решения задач подобного уровня и подобного масштаба".Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582598812.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество