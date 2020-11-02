https://ria.ru/20201102/pamyatnik-1582587519.html

В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника

В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника

Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T07:23

2020-11-02T07:23

2020-11-02T07:23

ханты-мансийский автономный округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя - РИА Новости. Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС.Инцидент произошел вечером в воскресенье в городе Югорск. В экстренные службы обратился местный житель, который, гуляя с собакой около постамента с установленным на нем самолетом Як-40, услышал крики о помощи, уточнили в ведомстве.Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20201022/avtobus-1581032747.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия