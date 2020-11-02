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В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника
В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника
Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T07:23
2020-11-02T07:23
ханты-мансийский автономный округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя - РИА Новости. Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС.Инцидент произошел вечером в воскресенье в городе Югорск. В экстренные службы обратился местный житель, который, гуляя с собакой около постамента с установленным на нем самолетом Як-40, услышал крики о помощи, уточнили в ведомстве.Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.
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ханты-мансийский автономный округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В ХМАО подросток застрял в турбине самолета-памятника

07:23 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя - РИА Новости. Подросток застрял в турбине самолета-памятника Як-40 в Ханты-Мансийском автономном округе, на помощь ему пришли спасатели, сообщает региональное управление МЧС.
Инцидент произошел вечером в воскресенье в городе Югорск. В экстренные службы обратился местный житель, который, гуляя с собакой около постамента с установленным на нем самолетом Як-40, услышал крики о помощи, уточнили в ведомстве.
"Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог... Тогда он начал звать на помощь", - пояснили в управлении МЧС.
Спасатели решили использовать веревку, чтобы вызволить подростка, при этом ситуацию осложняло обледенение самолета-памятника. Тем не менее, за 10 минут мальчика достали из турбины и передали медикам. "Жизни ребенка угрозы нет", - добавили в МЧС.
Новая Москва - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Ханты-Мансийский автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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