https://ria.ru/20201102/oruzhie-1582584257.html

Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

Потенциал ядерных сил России "гарантированно избыточен", считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T03:31

2020-11-02T03:31

2020-11-02T04:37

россия

московский институт теплотехники

безопасность

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потенциал ядерных сил России "гарантированно избыточен", считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов.Вместе с тем, отметил он, вооружение есть вооружение, и остановить его совершенствование просто невозможно."Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия "стоимость – эффективность", - заявил генконструктор МИТ.

https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский институт теплотехники, безопасность