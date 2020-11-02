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Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России
Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России
Потенциал ядерных сил России "гарантированно избыточен", считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических... РИА Новости, 02.11.2020
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россия
московский институт теплотехники
безопасность
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потенциал ядерных сил России "гарантированно избыточен", считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов.Вместе с тем, отметил он, вооружение есть вооружение, и остановить его совершенствование просто невозможно."Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия "стоимость – эффективность", - заявил генконструктор МИТ.
https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html
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россия, московский институт теплотехники, безопасность

Разработчик МБР заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

03:31 02.11.2020 (обновлено: 04:37 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТранспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 "Ярс"
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Потенциал ядерных сил России "гарантированно избыточен", считает генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь", "Ярс" и "Булава", академик РАН Юрий Соломонов.

"Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен", - заявил Соломонов в интервью, которое будет опубликовано в ближайшем номере журнала "Национальная оборона".

Вместе с тем, отметил он, вооружение есть вооружение, и остановить его совершенствование просто невозможно.
"Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия "стоимость – эффективность", - заявил генконструктор МИТ.
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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РоссияМосковский институт теплотехникиБезопасность
 
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