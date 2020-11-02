https://ria.ru/20201102/opros-1582672534.html

Опрос показал лидера президентской гонки в "колеблющемся" штате США

Опрос показал лидера президентской гонки в "колеблющемся" штате США

Кандидат от демократов Джо Байден опережает по популярности своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа среди вероятных избирателей в американском штате РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:43

2020-11-02T15:43

2020-11-02T15:43

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден опережает по популярности своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа среди вероятных избирателей в американском штате Пенсильвания, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.Пенсильвания - один из так называемых "колеблющихся" штатов, внимание к исходу голосования в которых традиционно повышено.По данным исследования, в случае высокой явки Байден получит 51%, а Трамп - 44% голосов. При обратном сценарии Байден заручится поддержкой 50% избирателей, Трамп - 45%.Среди зарегистрированных избирателей 50% поддерживают Байдена, 45% - Трампа, 1% - кандидата в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен, 4% не определились или не захотели сообщать о своем выборе.Исследование провел Институт социологических опросов при Монмутском университете среди 502 зарегистрированных избирателей в Пенсильвании с 28 октября по 1 ноября. Погрешность составляет 4,4 процентных пункта.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. По данным опросов, Трамп уступает Байдену.

https://ria.ru/20201102/gaga-1582608366.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире