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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201102/opros-1582672534.html
Опрос показал лидера президентской гонки в "колеблющемся" штате США
Опрос показал лидера президентской гонки в "колеблющемся" штате США
Кандидат от демократов Джо Байден опережает по популярности своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа среди вероятных избирателей в американском штате РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:43
2020-11-02T15:43
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден опережает по популярности своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа среди вероятных избирателей в американском штате Пенсильвания, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.Пенсильвания - один из так называемых "колеблющихся" штатов, внимание к исходу голосования в которых традиционно повышено.По данным исследования, в случае высокой явки Байден получит 51%, а Трамп - 44% голосов. При обратном сценарии Байден заручится поддержкой 50% избирателей, Трамп - 45%.Среди зарегистрированных избирателей 50% поддерживают Байдена, 45% - Трампа, 1% - кандидата в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен, 4% не определились или не захотели сообщать о своем выборе.Исследование провел Институт социологических опросов при Монмутском университете среди 502 зарегистрированных избирателей в Пенсильвании с 28 октября по 1 ноября. Погрешность составляет 4,4 процентных пункта.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. По данным опросов, Трамп уступает Байдену.
https://ria.ru/20201102/gaga-1582608366.html
пенсильвания
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Опрос показал лидера президентской гонки в "колеблющемся" штате США

15:43 02.11.2020
 
© REUTERS / Mario AnzuoniЖители Калифорнии смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом
Жители Калифорнии смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Mario Anzuoni
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден опережает по популярности своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа среди вероятных избирателей в американском штате Пенсильвания, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.
Пенсильвания - один из так называемых "колеблющихся" штатов, внимание к исходу голосования в которых традиционно повышено.
По данным исследования, в случае высокой явки Байден получит 51%, а Трамп - 44% голосов. При обратном сценарии Байден заручится поддержкой 50% избирателей, Трамп - 45%.
Среди зарегистрированных избирателей 50% поддерживают Байдена, 45% - Трампа, 1% - кандидата в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен, 4% не определились или не захотели сообщать о своем выборе.
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Исследование провел Институт социологических опросов при Монмутском университете среди 502 зарегистрированных избирателей в Пенсильвании с 28 октября по 1 ноября. Погрешность составляет 4,4 процентных пункта.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. По данным опросов, Трамп уступает Байдену.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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