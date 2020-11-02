Опрос показал лидера президентской гонки в "колеблющемся" штате США
© REUTERS / Mario AnzuoniЖители Калифорнии смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Кандидат от демократов Джо Байден опережает по популярности своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа среди вероятных избирателей в американском штате Пенсильвания, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который провел Монмутский университет.
Пенсильвания - один из так называемых "колеблющихся" штатов, внимание к исходу голосования в которых традиционно повышено.
По данным исследования, в случае высокой явки Байден получит 51%, а Трамп - 44% голосов. При обратном сценарии Байден заручится поддержкой 50% избирателей, Трамп - 45%.
Среди зарегистрированных избирателей 50% поддерживают Байдена, 45% - Трампа, 1% - кандидата в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен, 4% не определились или не захотели сообщать о своем выборе.
Исследование провел Институт социологических опросов при Монмутском университете среди 502 зарегистрированных избирателей в Пенсильвании с 28 октября по 1 ноября. Погрешность составляет 4,4 процентных пункта.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, в ряде штатов уже вовсю идет досрочное голосование. По данным опросов, Трамп уступает Байдену.