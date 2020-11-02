https://ria.ru/20201102/okupaemost-1582687575.html

"Гонец 2.0" вряд ли выйдет на окупаемость, считает оператор "Роскосмоса"

"Гонец 2.0" вряд ли выйдет на окупаемость, считает оператор "Роскосмоса"

Российская низкоорбитальная система связи "Гонец" второго поколения может не выйти на окупаемость, сообщил представитель компании "Гонец" (оператор систем связи РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:53

2020-11-02T16:53

2020-11-02T16:53

россия

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Российская низкоорбитальная система связи "Гонец" второго поколения может не выйти на окупаемость, сообщил представитель компании "Гонец" (оператор систем связи госкорпорации "Роскосмос") в ходе онлайн круглого стола "Место спутниковых технологий на рынке интернета вещей".Система "Гонец" используется для предоставления услуг передачи данных, в ней сейчас 12 спутников. Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что новая спутниковая система с условным названием "Гонец-2" будет ориентирована на предоставление услуг интернета вещей. Развертывание системы планируется начать с 2025 года."Спутниковую систему "Гонец 2.0", я не думаю, что когда-нибудь она окупится на 100%, на самом деле, но для нас, для России, для органов государственной власти, для спецпотребителей "Гонец 2.0" - это важнейший стратегический объект будет, без которого довольно тяжело", - сказал представитель компании.Он напомнил, что сейчас один из государственных заказчиков, которого не назвал, закупает услуги спутниковой связи у американской компании Iridium. Ранее сообщалось, что такие услуги закупает Минобороны России."Для нас, для Российской Федерации, сделать "Марафон" (спутниковая система предоставления услуг интернета вещей – ред.), сделать "Гонец" новый, который бы полностью закрыл этот рынок - это просто необходимость", - добавил представитель компании.В рамках поддержки отечественных операторов связи он предложил в перспективе, когда обе системы будут созданы, ввести запрет на работу иностранных компаний на отечественном рынке."Наверное, очень важно будет может быть даже искусственно убрать с рынка российского иностранных конкурентов. Почему бы и нет, если мы будем иметь возможность сами делать то, чего сейчас не имеем возможности делать", - сказал представитель "Гонца".

https://ria.ru/20191227/1562945221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин