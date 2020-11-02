https://ria.ru/20201102/ogranicheniya-1582648561.html

Попова оценила ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах

Попова оценила ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах

Ограничительные меры по коронавирусу в ряде регионов России запоздали, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:05

2020-11-02T14:05

2020-11-02T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:111:3026:1813_1400x0_80_0_0_310c7cf3b6086dca78b5672e709c7f0a.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в ряде регионов России запоздали, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта, в стабилизации – 31, замедление эпидпроцесса – в 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время стоит задача по снижению заболеваемости, она решается."Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали", - сказала Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество