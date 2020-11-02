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Попова оценила ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах
Попова оценила ситуацию с ограничениями по коронавирусу в регионах
Ограничительные меры по коронавирусу в ряде регионов России запоздали, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:05
2020-11-02T14:05
2020-11-02T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в ряде регионов России запоздали, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова."Если говорить о ситуации в субъектах, то на стадии снижения находятся сегодня два субъекта, в стабилизации – 31, замедление эпидпроцесса – в 19, и продолжается стадия роста в 33 субъектах РФ", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.Глава Роспотребнадзора добавила, что в настоящее время стоит задача по снижению заболеваемости, она решается."Где-то меры были принятые жесткие своевременно, где-то с этим запоздали", - сказала Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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