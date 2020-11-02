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У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск, сообщил источник
У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск, сообщил источник
Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:02
2020-11-02T11:29
татьяна быковская
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где, по данным СМИ, в середине октября были проблемы с подачей медицинского кислорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как ранее сообщал источник, в пятницу обыски прошли в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой."На выходных был обыск и у Быковской дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.Спустя несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Позже СК сообщил, что по факту смерти пяти пациентов 11 октября в больнице № 20 возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html
ростовская область
ростов-на-дону
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татьяна быковская, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск, сообщил источник

10:02 02.11.2020 (обновлено: 11:29 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где, по данным СМИ, в середине октября были проблемы с подачей медицинского кислорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее сообщал источник, в пятницу обыски прошли в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.
"На выходных был обыск и у Быковской дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону.
В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.
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Спустя несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Позже СК сообщил, что по факту смерти пяти пациентов 11 октября в больнице № 20 возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
 
Татьяна БыковскаяСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьРостов-на-ДонуПроисшествия
 
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