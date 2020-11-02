https://ria.ru/20201102/obysk-1582597739.html

У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск, сообщил источник

У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск, сообщил источник

Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:02

2020-11-02T10:02

2020-11-02T11:29

татьяна быковская

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где, по данным СМИ, в середине октября были проблемы с подачей медицинского кислорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.Как ранее сообщал источник, в пятницу обыски прошли в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой."На выходных был обыск и у Быковской дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.Спустя несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Позже СК сообщил, что по факту смерти пяти пациентов 11 октября в больнице № 20 возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20201031/chelyabinsk-1582475243.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна быковская, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, ростов-на-дону, происшествия