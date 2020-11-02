У экс-главы ростовского Минздрава провели обыск, сообщил источник
10:02 02.11.2020 (обновлено: 11:29 02.11.2020)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи провели обыск дома у бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской по делу о смерти пяти пациентов в COVID-госпитале, где, по данным СМИ, в середине октября были проблемы с подачей медицинского кислорода, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как ранее сообщал источник, в пятницу обыски прошли в администрации города, областном Минздраве и дома у бывшей главы горздрава Надежды Левицкой.
"На выходных был обыск и у Быковской дома", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту смерти пяти пациентов в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону.
В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной.
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Спустя несколько дней министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. В тот же день с поста была уволена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Позже СК сообщил, что по факту смерти пяти пациентов 11 октября в больнице № 20 возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".