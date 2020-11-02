https://ria.ru/20201102/obstrel-1582703669.html

Азербайджан заявил об обстреле Губадлы с территории Армении

Азербайджан заявил об обстреле Губадлы с территории Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении Губадлинского района с армянской территории. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:12

2020-11-02T18:12

2020-11-02T18:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

ильхам алиев

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 2 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле вооруженными силами Армении Губадлинского района с армянской территории.Двадцать пятого ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Губадлы перешел под контроль азербайджанских вооруженных сил. Находящийся примерно в десяти километрах от границы с Арменией, город является административным центром Губадлинского района Азербайджана, был под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582542768.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение подразделений ВС Армении. Кадры Минобороны Азербайджана Минобороны АР опубликовало кадры уничтожения подразделений ВС Армении, подвергших обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население Азербайджана. 2020-11-02T18:12 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире