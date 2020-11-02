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https://ria.ru/20201102/nosik-1582612590.html
Открылся предзаказ на автобиографию Антона Носика "Лытдыбр"
Открылся предзаказ на автобиографию Антона Носика "Лытдыбр"
Книжный интернет-магазин открыл предзаказ на "Лытдыбр" – автобиографию российского журналиста и блогера Антона Носика, которого еще называют отцом "Рунета". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:05
2020-11-02T13:05
культура
книги
новости культуры
антон носик
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лев рубинштейн
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Книжный интернет-магазин открыл предзаказ на "Лытдыбр" – автобиографию российского журналиста и блогера Антона Носика, которого еще называют отцом "Рунета"."У человека, написавшего сотни тысяч строк – при жизни вышла на бумаге одна книга, которую невозможно достать, да и та - в соавторстве. Здесь отобраны лучшие из его цифровых текстов, отредактированы, откомментированы, рассортированы по темам. Это реальная энциклопедия русской жизни начала века, написанная одним из самых активных и талантливых ее участников", – рассказал об издании Демьян Кудрявцев, предприниматель и близкий друг Носика. Автобиографию составили мама Антона, Виктория Молчанова, и Елена Калло. В книгу вошли дневниковые записи, расшифровки интервью, публицистика и другие материалы, связанные с жизнью Носика. Издание разбито на три главы, в которых рассказывают о детстве журналиста, семье, эмиграции в Израиль, рождении русского интернета, благотворительности и многом другом. В книгу также поместили фотографии из семейного архива блогера, а каждая глава начинается с предисловия одного из друзей Носика: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна и Катерины Гордеевой.Антон Носик скончался на 52-м году жизни в июле 2017 года от внезапной остановки сердца. Он в разные годы был создателем и главным редактором крупных новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.
https://ria.ru/20201006/ulitskaya-1578449159.html
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книги, новости культуры, антон носик, демьян кудрявцев, лев рубинштейн, израиль

Открылся предзаказ на автобиографию Антона Носика "Лытдыбр"

13:05 02.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАнтон Носик
Антон Носик - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Книжный интернет-магазин открыл предзаказ на "Лытдыбр" – автобиографию российского журналиста и блогера Антона Носика, которого еще называют отцом "Рунета".
"У человека, написавшего сотни тысяч строк – при жизни вышла на бумаге одна книга, которую невозможно достать, да и та - в соавторстве. Здесь отобраны лучшие из его цифровых текстов, отредактированы, откомментированы, рассортированы по темам. Это реальная энциклопедия русской жизни начала века, написанная одним из самых активных и талантливых ее участников", – рассказал об издании Демьян Кудрявцев, предприниматель и близкий друг Носика.
Автобиографию составили мама Антона, Виктория Молчанова, и Елена Калло. В книгу вошли дневниковые записи, расшифровки интервью, публицистика и другие материалы, связанные с жизнью Носика.

"Десятки и сотни разрозненных текстов Антона превращаются в единое повествование о жизни и смерти уникального человека, столь яркого и значительного, что подлинную его роль в нашем социуме предстоит осмысливать еще многие годы", – говорится в аннотации.

Издание разбито на три главы, в которых рассказывают о детстве журналиста, семье, эмиграции в Израиль, рождении русского интернета, благотворительности и многом другом. В книгу также поместили фотографии из семейного архива блогера, а каждая глава начинается с предисловия одного из друзей Носика: Павла Пепперштейна, Демьяна Кудрявцева, Арсена Ревазова, Глеба Смирнова, Евгении Альбац, Дмитрия Быкова, Льва Рубинштейна и Катерины Гордеевой.
Антон Носик скончался на 52-м году жизни в июле 2017 года от внезапной остановки сердца. Он в разные годы был создателем и главным редактором крупных новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.
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КультураКнигиНовости культурыАнтон НосикДемьян КудрявцевЛев РубинштейнИзраиль
 
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