https://ria.ru/20201102/nemchenko-1582708052.html

Умер актер Александр Немченко

Умер актер Александр Немченко

Актер Александр Немченко, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики", скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Винницкий академический... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:37

2020-11-02T18:37

2020-11-02T19:21

ровно

винница

ссср

украина

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актер Александр Немченко, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики", скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.Немченко родился 12 ноября 1953 года в городе Ровно на Украине. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Будучи студентом второго курса, снялся в знаменитом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".Прощание с артистом состоится 3 ноября в 16:00 в Виннице.

https://ria.ru/20201101/muzykant-1582562795.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ровно, винница, ссср, украина