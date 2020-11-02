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Умер актер Александр Немченко
Умер актер Александр Немченко
Актер Александр Немченко, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики", скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Винницкий академический... РИА Новости, 02.11.2020
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актер Александр Немченко, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики", скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.Немченко родился 12 ноября 1953 года в городе Ровно на Украине. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Будучи студентом второго курса, снялся в знаменитом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".Прощание с артистом состоится 3 ноября в 16:00 в Виннице.
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ровно, винница, ссср, украина

Умер актер Александр Немченко

18:37 02.11.2020 (обновлено: 19:21 02.11.2020)
 
© Киностудия имени А. Довженко, 1973Александр Немченко в фильме "В бой идут одни "старики"
Александр Немченко в фильме В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Киностудия имени А. Довженко, 1973
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Актер Александр Немченко, сыгравший в фильме "В бой идут одни старики", скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно… Умер Александр Немченко. <…> Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, что делал, и ко всем, кто его окружал", — говорится в некрологе актера на странице театра в фейсбуке.

Учора увесь день плакала природа, тихо й сумно... Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої...

Опубликовано Вінницький академічний музично-драматичний театр ім.Миколи Садовського Понедельник, 2 ноября 2020 г.
Немченко родился 12 ноября 1953 года в городе Ровно на Украине. В 1975 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Будучи студентом второго курса, снялся в знаменитом фильме Леонида Быкова "В бой идут одни старики".
Прощание с артистом состоится 3 ноября в 16:00 в Виннице.
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