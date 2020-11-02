https://ria.ru/20201102/neft-1582641923.html

Нефть Urals в октябре подешевела до 40,53 доллара за баррель

Нефть Urals в октябре подешевела до 40,53 доллара за баррель

Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в октябре снизилась на 0,9% к сентябрю и на 30,7% к октябрю прошлого года - до 40,53 доллара за РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:36

2020-11-02T13:36

2020-11-02T13:37

цены на нефть

urals

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в октябре снизилась на 0,9% к сентябрю и на 30,7% к октябрю прошлого года - до 40,53 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ."Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2020 года сложилась в размере 40,53 доллара за баррель, что в 1,4 раза ниже, чем в октябре 2019 года (58,45 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства.При этом в сентябре марка Urals стоила в среднем 40,91 доллара за баррель.Средняя цена на нефть Urals в январе-октябре 2020 года сложилась в размере 40,81 доллара за баррель (в аналогичном периоде 2019 года - 63,53 доллара за баррель).

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/neft-1581268117.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, urals, экономика