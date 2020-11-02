https://ria.ru/20201102/napadenie-1582735007.html

Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене

Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене

Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:42

2020-11-02T22:42

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теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.Полиция подтвердила информацию об атаке. Сообщается о нескольких раненых и одном погибшем.Преступник скрылся, его разыскивают. На месте задействована большая группа сотрудников правоохранительных органов.Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.Пока не известно, связан ли инцидент с терроризмом.

австрия

вена

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2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире