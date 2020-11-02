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Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене
Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене
Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:42
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теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.Полиция подтвердила информацию об атаке. Сообщается о нескольких раненых и одном погибшем.Преступник скрылся, его разыскивают. На месте задействована большая группа сотрудников правоохранительных органов.Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.Пока не известно, связан ли инцидент с терроризмом.
австрия
вена
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теракт в вене, австрия, вена, в мире

Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене

22:42 02.11.2020 (обновлено: 23:28 02.11.2020)
 
© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудник полиции в Австрии
Сотрудник полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.
Полиция подтвердила информацию об атаке. Сообщается о нескольких раненых и одном погибшем.
Преступник скрылся, его разыскивают. На месте задействована большая группа сотрудников правоохранительных органов.
Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.
Пока не известно, связан ли инцидент с терроризмом.
 
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00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
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00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
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00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
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00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
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