https://ria.ru/20201102/napadenie-1582735007.html
Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене
Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене
Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:42
2020-11-02T22:42
2020-11-02T23:28
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 2 ноя — РИА Новости. Австрийская газета Kurier сообщила о нападении на синагогу в центре Вены, было слышно несколько выстрелов.Полиция подтвердила информацию об атаке. Сообщается о нескольких раненых и одном погибшем.Преступник скрылся, его разыскивают. На месте задействована большая группа сотрудников правоохранительных органов.Очевидцы делятся в соцсетях видео с места инцидента.Пока не известно, связан ли инцидент с терроризмом.
австрия
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире