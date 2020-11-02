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В Татарстане арестовали отчима подростка, напавшего на отдел полиции
В Татарстане арестовали отчима подростка, напавшего на отдел полиции
Суд в Татарстане заключил под стражу отчима школьника, который на прошлой неделе напал на отдел полиции и был застрелен, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:27
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шамиль басаев
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане заключил под стражу отчима школьника, который на прошлой неделе напал на отдел полиции и был застрелен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Суд арестовал на два месяца сожителя матери подростка. Его подозревают в причастности к нападению", — сказал собеседник агентства.Местные СМИ писали, что у мужчины якобы есть судимость за подорванный в 1999 году магистральный газопровод. Диверсию — именно так ее квалифицировали следователи — провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.Нападение на отдел полиции по Кукморскому району Татарстана произошло в ночь на минувшую пятницу, 30 октября: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморскому району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом — в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах акбар, я вас всех убью!" Возбуждено уголовное дело, в том числе о покушении на теракт.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html
республика татарстан (татарстан)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции в Татарстане
МВД Татарстана предоставило РИА Новости первые кадры с места ночной атаки на отдел полиции МВД приводит детали ночной атаки в Татарстане: Около 0.30 участковый, парковавшийся у отдела полиции по Кукморскому району, заметил возгорание и осколки стекла. В это время подросток бросил на территорию еще один "коктейль Молотова" и попытался скрыться. Участковый и ночной дежурный бросились вдогонку, а когда настигли нападавшего, он начал угрожать им ножом. На неоднократные требования бросить оружие молодой человек не реагировал, при задержании оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из полицейских. Силовики открыли огонь, нападавший скончался на месте.
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шамиль басаев, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане арестовали отчима подростка, напавшего на отдел полиции

12:27 02.11.2020 (обновлено: 13:05 02.11.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанЗдание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан
Здание ОМВД России по Кукморскому району Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Суд в Татарстане заключил под стражу отчима школьника, который на прошлой неделе напал на отдел полиции и был застрелен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Суд арестовал на два месяца сожителя матери подростка. Его подозревают в причастности к нападению", — сказал собеседник агентства.
Местные СМИ писали, что у мужчины якобы есть судимость за подорванный в 1999 году магистральный газопровод. Диверсию — именно так ее квалифицировали следователи — провела группа радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.
Нападение на отдел полиции по Кукморскому району Татарстана произошло в ночь на минувшую пятницу, 30 октября: 16-летний юноша забросил на территорию отдела МВД по Кукморскому району два "коктейля Молотова" и попытался убежать, но был настигнут полицейскими.
При попытке задержания он несколько раз ударил одного из сотрудников ножом — в итоге полицейские вынуждены были применить оружие. Подросток погиб на месте.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, юноша при задержании кричал "Аллах акбар, я вас всех убью!" Возбуждено уголовное дело, в том числе о покушении на теракт.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:22Религия и мировоззрение
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Шамиль БасаевРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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