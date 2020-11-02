https://ria.ru/20201102/murashko-1582645012.html

Мурашко: выделенные на борьбу с COVID-19 средства довели до регионов

Мурашко: выделенные на борьбу с COVID-19 средства довели до регионов

Все средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, доведены до регионов, началось заключение договоров, что позволит в ускоренном режиме поставлять лекарства... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:48

2020-11-02T13:48

2020-11-02T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Все средства, выделенные на борьбу с коронавирусом, доведены до регионов, началось заключение договоров, что позволит в ускоренном режиме поставлять лекарства непосредственно для обеспечения амбулаторных пациентов, заявил глава минздрава Михаил Мурашко."Под эти непосредственно разработанные методические рекомендации (комплекс мер для лечения пациентов с коронавирусом на дому) до всех регионов Минздрав довел средства, и сегодня началось заключение договоров. Законодательство позволяет это сделать в ускоренном режиме по поставке лекарственных препаратов непосредственно для обеспечения амбулаторных пациентов, находящихся на лечении", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество