https://ria.ru/20201102/most-1582628655.html

Новый мост построили в Липецкой области в рамках нацпроекта

Новый мост построили в Липецкой области в рамках нацпроекта

Новый мост через реку Воронеж рядом с селом Преображеновка Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:48

2020-11-02T12:48

2020-11-02T12:48

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Новый мост через реку Воронеж рядом с селом Преображеновка Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила 118 миллионов рублей, деньги были выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Артамонов отметил, что теперь жители Преображеновки не будут отрезаны от большой земли во время весеннего паводка. Старый 62-метровый низководный мост был построен в 1990 году, и не отвечал требованиям безопасности и грузоподъемности. Кроме того, переправу ежегодно затапливало во время паводка. Новый путепровод построен на 15 метров ниже по течению, он выше старого на 2,5 метра и длиннее на 28 метров."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20201030/remont-1582226824.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область