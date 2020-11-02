https://ria.ru/20201102/most-1582628655.html
Новый мост построили в Липецкой области в рамках нацпроекта
Новый мост построили в Липецкой области в рамках нацпроекта
Новый мост через реку Воронеж рядом с селом Преображеновка Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:48
2020-11-02T12:48
2020-11-02T12:48
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Новый мост через реку Воронеж рядом с селом Преображеновка Добровского района Липецкой области сдали в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, стоимость работ составила 118 миллионов рублей, деньги были выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".Артамонов отметил, что теперь жители Преображеновки не будут отрезаны от большой земли во время весеннего паводка. Старый 62-метровый низководный мост был построен в 1990 году, и не отвечал требованиям безопасности и грузоподъемности. Кроме того, переправу ежегодно затапливало во время паводка. Новый путепровод построен на 15 метров ниже по течению, он выше старого на 2,5 метра и длиннее на 28 метров."В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20201030/remont-1582226824.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 2 ноя — РИА Новости.
Новый мост через реку Воронеж рядом с селом Преображеновка Добровского района Липецкой области
сдали в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, стоимость работ составила 118 миллионов рублей, деньги были выделены в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Артамонов отметил, что теперь жители Преображеновки не будут отрезаны от большой земли во время весеннего паводка. Старый 62-метровый низководный мост был построен в 1990 году, и не отвечал требованиям безопасности и грузоподъемности. Кроме того, переправу ежегодно затапливало во время паводка. Новый путепровод построен на 15 метров ниже по течению, он выше старого на 2,5 метра и длиннее на 28 метров.
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта дорог и мостов, что повышает безопасность движения", – сказал Артамонов.