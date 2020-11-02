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Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Москве
Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Москве
Тверской суд Москвы арестовал до 31 декабря обвиняемого в нападении на полицейских в Петровском переулке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:41
2020-11-02T17:41
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 31 декабря обвиняемого в нападении на полицейских в Петровском переулке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Суд избрал в отношении обвиняемого Аслана Байсунгурова меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 31 декабря", - сказала она.Пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщала, что в субботу в Петровском переулке на двух полицейских, патрулирующих улицу, напал мужчина 1988 года рождения. Одному полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, нападавший был задержан.Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что житель Дагестана Аслан Байсунгуров ранее уже был судим по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/tatarstan-1582688659.html
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москва, происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейских в Москве

17:41 02.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал до 31 декабря обвиняемого в нападении на полицейских в Петровском переулке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Суд избрал в отношении обвиняемого Аслана Байсунгурова меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 31 декабря", - сказала она.
Пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщала, что в субботу в Петровском переулке на двух полицейских, патрулирующих улицу, напал мужчина 1988 года рождения. Одному полицейскому пришлось обратиться за медицинской помощью. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, нападавший был задержан.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что житель Дагестана Аслан Байсунгуров ранее уже был судим по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Наручники на решетке - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
16:59
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