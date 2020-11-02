https://ria.ru/20201102/moskva-1582672314.html

В Москве нашли мертвой писательницу Киру Измайлову

В Москве нашли мертвой писательницу Киру Измайлову

Следователи начали проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой в ее квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:42

2020-11-02T15:42

2020-11-02T17:21

культура

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой в ее квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, в полицию обратилась сестра 37-летней писательницы, которая рассказала, что последний раз они общались неделю назад. Когда правоохранители приехали в квартиру Измайловой, дверь была не заперта. Тело нашли на кухне, следов насилия на нем не обнаружили.Смерть наступила примерно три дня назад, причина пока неизвестна.Измайлова написала около 80 книг. Работала преимущественно в жанрах фантастики и фэнтези.

https://ria.ru/20201101/muzykant-1582562795.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия