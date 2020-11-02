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https://ria.ru/20201102/moskva-1582672314.html
В Москве нашли мертвой писательницу Киру Измайлову
В Москве нашли мертвой писательницу Киру Измайлову
Следователи начали проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой в ее квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:42
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культура
москва
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой в ее квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По информации собеседника агентства, в полицию обратилась сестра 37-летней писательницы, которая рассказала, что последний раз они общались неделю назад. Когда правоохранители приехали в квартиру Измайловой, дверь была не заперта. Тело нашли на кухне, следов насилия на нем не обнаружили.Смерть наступила примерно три дня назад, причина пока неизвестна.Измайлова написала около 80 книг. Работала преимущественно в жанрах фантастики и фэнтези.
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москва, происшествия

В Москве нашли мертвой писательницу Киру Измайлову

15:42 02.11.2020 (обновлено: 17:21 02.11.2020)
 
© Фото : @kira.izmaylova/InstagramКира Измайлова
Кира Измайлова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : @kira.izmaylova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тела писательницы Киры Измайловой в ее квартире на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, в полицию обратилась сестра 37-летней писательницы, которая рассказала, что последний раз они общались неделю назад. Когда правоохранители приехали в квартиру Измайловой, дверь была не заперта. Тело нашли на кухне, следов насилия на нем не обнаружили.
Смерть наступила примерно три дня назад, причина пока неизвестна.
Измайлова написала около 80 книг. Работала преимущественно в жанрах фантастики и фэнтези.
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