https://ria.ru/20201102/moskva-1582593450.html
В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"
В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"
Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:15
2020-11-02T09:15
2020-11-02T09:15
петр бирюков
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы Герасима Курина, а дорога была неудобной для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в районе благоустройства все воздушные кабельные линии уберут в подземный коллектор, для этого уже проложено более 9 километров труб. Это решение позволит улучшить визуальный облик пространства."Работы по благоустройству территории выполнены на 50%, они будут полностью завершены до конца года. В настоящее время сделана вертикальная планировка территории: для того чтобы поверхность стала ровной, были срезаны холмы и заполнены грунтом ямы, которые образовались после сноса гаражей. Ведутся работы по обустройству тротуаров, которые будут отделены от проезжей части бордюрами", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что в зонах отдыха установят удобные лавочки и уличные качели, которые пользуются популярностью у москвичей всех возрастов. Вдоль нового бульвара поставят 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников."Местные жители смогут взять на прогулку своих питомцев, для которых обустроят две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1"Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.Для водителей сделают несколько парковок, рассчитанных в общей сложности на 80 мест.Заммэра напомнил, что в 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2. До конца этого года будет выполнено благоустройство в районе станций "Славянский бульвар" МЦД-1 и "Печатники" МЦД-2. Работы около еще двух станций МЦД-2 - "Курьяново" и "Щукинской" - завершатся в следующем году.
https://ria.ru/20201102/metro-1582578955.html
https://realty.ria.ru/20201024/stantsiya-metro-elektrozavodskaya-bolshoy-koltsevoy-linii-1581325511.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644104_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_10e6f477a8158687e58545d5c569e740.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, московский метрополитен
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости.
Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве
станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы Герасима Курина, а дорога была неудобной для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня", - сообщил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в районе благоустройства все воздушные кабельные линии уберут в подземный коллектор, для этого уже проложено более 9 километров труб. Это решение позволит улучшить визуальный облик пространства.
"Работы по благоустройству территории выполнены на 50%, они будут полностью завершены до конца года. В настоящее время сделана вертикальная планировка территории: для того чтобы поверхность стала ровной, были срезаны холмы и заполнены грунтом ямы, которые образовались после сноса гаражей. Ведутся работы по обустройству тротуаров, которые будут отделены от проезжей части бордюрами", - рассказал заммэра.
Бирюков добавил, что в зонах отдыха установят удобные лавочки и уличные качели, которые пользуются популярностью у москвичей всех возрастов. Вдоль нового бульвара поставят 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников.
"Местные жители смогут взять на прогулку своих питомцев, для которых обустроят две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1"Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.
Для водителей сделают несколько парковок, рассчитанных в общей сложности на 80 мест.
Заммэра напомнил, что в 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2. До конца этого года будет выполнено благоустройство в районе станций "Славянский бульвар" МЦД-1 и "Печатники" МЦД-2. Работы около еще двух станций МЦД-2 - "Курьяново" и "Щукинской" - завершатся в следующем году.