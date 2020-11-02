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https://ria.ru/20201102/moskva-1582593450.html
В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"
В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"
Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:15
2020-11-02T09:15
петр бирюков
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы Герасима Курина, а дорога была неудобной для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в районе благоустройства все воздушные кабельные линии уберут в подземный коллектор, для этого уже проложено более 9 километров труб. Это решение позволит улучшить визуальный облик пространства."Работы по благоустройству территории выполнены на 50%, они будут полностью завершены до конца года. В настоящее время сделана вертикальная планировка территории: для того чтобы поверхность стала ровной, были срезаны холмы и заполнены грунтом ямы, которые образовались после сноса гаражей. Ведутся работы по обустройству тротуаров, которые будут отделены от проезжей части бордюрами", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что в зонах отдыха установят удобные лавочки и уличные качели, которые пользуются популярностью у москвичей всех возрастов. Вдоль нового бульвара поставят 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников."Местные жители смогут взять на прогулку своих питомцев, для которых обустроят две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1"Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.Для водителей сделают несколько парковок, рассчитанных в общей сложности на 80 мест.Заммэра напомнил, что в 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2. До конца этого года будет выполнено благоустройство в районе станций "Славянский бульвар" МЦД-1 и "Печатники" МЦД-2. Работы около еще двух станций МЦД-2 - "Курьяново" и "Щукинской" - завершатся в следующем году.
https://ria.ru/20201102/metro-1582578955.html
https://realty.ria.ru/20201024/stantsiya-metro-elektrozavodskaya-bolshoy-koltsevoy-linii-1581325511.html
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
петр бирюков, москва, московский метрополитен

В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"

09:15 02.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоезд прибывает на станцию "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Поезд прибывает на станцию Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы Герасима Курина, а дорога была неудобной для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня", - сообщил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в районе благоустройства все воздушные кабельные линии уберут в подземный коллектор, для этого уже проложено более 9 километров труб. Это решение позволит улучшить визуальный облик пространства.
"Работы по благоустройству территории выполнены на 50%, они будут полностью завершены до конца года. В настоящее время сделана вертикальная планировка территории: для того чтобы поверхность стала ровной, были срезаны холмы и заполнены грунтом ямы, которые образовались после сноса гаражей. Ведутся работы по обустройству тротуаров, которые будут отделены от проезжей части бордюрами", - рассказал заммэра.
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Бирюков добавил, что в зонах отдыха установят удобные лавочки и уличные качели, которые пользуются популярностью у москвичей всех возрастов. Вдоль нового бульвара поставят 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников.
"Местные жители смогут взять на прогулку своих питомцев, для которых обустроят две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1"Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.
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Для водителей сделают несколько парковок, рассчитанных в общей сложности на 80 мест.
Заммэра напомнил, что в 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2. До конца этого года будет выполнено благоустройство в районе станций "Славянский бульвар" МЦД-1 и "Печатники" МЦД-2. Работы около еще двух станций МЦД-2 - "Курьяново" и "Щукинской" - завершатся в следующем году.
 
Петр БирюковМоскваМосковский метрополитен
 
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