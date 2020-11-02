https://ria.ru/20201102/moskva-1582593450.html

В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"

В Москве благоустроят территорию около метро и МЦД "Славянский бульвар"

Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T09:15

2020-11-02T09:15

2020-11-02T09:15

петр бирюков

москва

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573644104_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f680a3569944da438ed93cbcb9d1733c.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Пешеходный бульвар с зонами отдыха и уличными качелями появится в Москве станций метро и МЦД "Славянский бульвар", сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."После открытия станции МЦД увеличилась проходимость улицы Герасима Курина, а дорога была неудобной для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня", - сообщил Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в районе благоустройства все воздушные кабельные линии уберут в подземный коллектор, для этого уже проложено более 9 километров труб. Это решение позволит улучшить визуальный облик пространства."Работы по благоустройству территории выполнены на 50%, они будут полностью завершены до конца года. В настоящее время сделана вертикальная планировка территории: для того чтобы поверхность стала ровной, были срезаны холмы и заполнены грунтом ямы, которые образовались после сноса гаражей. Ведутся работы по обустройству тротуаров, которые будут отделены от проезжей части бордюрами", - рассказал заммэра.Бирюков добавил, что в зонах отдыха установят удобные лавочки и уличные качели, которые пользуются популярностью у москвичей всех возрастов. Вдоль нового бульвара поставят 180 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят около 400 деревьев и более 1,4 тысячи кустарников."Местные жители смогут взять на прогулку своих питомцев, для которых обустроят две площадки для выгула собак со специальным оборудованием для дрессировки", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что благодаря благоустройству улицы Герасима Курина появится не только удобный маршрут к станциям метро и МЦД-1"Славянский бульвар", но и в целом значительно улучшится пешеходное сообщение в районе Фили-Давыдково.Для водителей сделают несколько парковок, рассчитанных в общей сложности на 80 мест.Заммэра напомнил, что в 2019 году были выполнены работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности возле 26 станций МЦД-1 и МЦД-2. До конца этого года будет выполнено благоустройство в районе станций "Славянский бульвар" МЦД-1 и "Печатники" МЦД-2. Работы около еще двух станций МЦД-2 - "Курьяново" и "Щукинской" - завершатся в следующем году.

https://ria.ru/20201102/metro-1582578955.html

https://realty.ria.ru/20201024/stantsiya-metro-elektrozavodskaya-bolshoy-koltsevoy-linii-1581325511.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, московский метрополитен