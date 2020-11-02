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Москалькова заявила о многочисленных жалобах от онкобольных
Москалькова заявила о многочисленных жалобах от онкобольных
Больные онкологическими заболеваниями жалуются на невозможность попасть на медобследование и нехватку койко-мест, которые переоборудованы для пациентов с... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:42
2020-11-02T12:58
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
онкология
татьяна москалькова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больные онкологическими заболеваниями жалуются на невозможность попасть на медобследование и нехватку койко-мест, которые переоборудованы для пациентов с COVID-19, помощь в таких случаях приходится оказывать "в ручном режиме", рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Постоянно жалуются. На то, что онкологическим больным уделяется сегодня меньше внимания, они не могут попасть на обследование, потому что очень многие койко-места отданы под коронавирус", - сказала она в кулуарах форума "Сообщество".Москалькова добавила, что приходится оказывать точечную помощь конкретным больным. "Иногда просто в режиме ручной работы приходится оказывать помощь: договариваться с главврачами и больницами, чтобы можно было разместить конкретного человека и помочь", - сказала уполномоченный.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201005/medpomosch-1578207091.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, онкология, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество

Москалькова заявила о многочисленных жалобах от онкобольных

12:42 02.11.2020 (обновлено: 12:58 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больные онкологическими заболеваниями жалуются на невозможность попасть на медобследование и нехватку койко-мест, которые переоборудованы для пациентов с COVID-19, помощь в таких случаях приходится оказывать "в ручном режиме", рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Постоянно жалуются. На то, что онкологическим больным уделяется сегодня меньше внимания, они не могут попасть на обследование, потому что очень многие койко-места отданы под коронавирус", - сказала она в кулуарах форума "Сообщество".
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 10:34
В России появится новый порядок оказания медпомощи онкобольным
Москалькова добавила, что приходится оказывать точечную помощь конкретным больным. "Иногда просто в режиме ручной работы приходится оказывать помощь: договариваться с главврачами и больницами, чтобы можно было разместить конкретного человека и помочь", - сказала уполномоченный.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ОнкологияТатьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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