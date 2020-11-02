https://ria.ru/20201102/moskalkova-1582629442.html

Москалькова заявила о многочисленных жалобах от онкобольных

Москалькова заявила о многочисленных жалобах от онкобольных

Больные онкологическими заболеваниями жалуются на невозможность попасть на медобследование и нехватку койко-мест, которые переоборудованы для пациентов с... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:42

2020-11-02T12:42

2020-11-02T12:58

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

онкология

татьяна москалькова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Больные онкологическими заболеваниями жалуются на невозможность попасть на медобследование и нехватку койко-мест, которые переоборудованы для пациентов с COVID-19, помощь в таких случаях приходится оказывать "в ручном режиме", рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Постоянно жалуются. На то, что онкологическим больным уделяется сегодня меньше внимания, они не могут попасть на обследование, потому что очень многие койко-места отданы под коронавирус", - сказала она в кулуарах форума "Сообщество".Москалькова добавила, что приходится оказывать точечную помощь конкретным больным. "Иногда просто в режиме ручной работы приходится оказывать помощь: договариваться с главврачами и больницами, чтобы можно было разместить конкретного человека и помочь", - сказала уполномоченный.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201005/medpomosch-1578207091.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, онкология, татьяна москалькова, здоровье - общество, общество