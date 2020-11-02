https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582648800.html
Кандидат в президенты Молдавии Санду заявила о необходимости люстрации
Кандидат в президенты Молдавии Санду заявила о необходимости люстрации
Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в республике необходимо начать процесс... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:06
2020-11-02T14:06
2020-11-02T14:06
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в республике необходимо начать процесс люстрации, он должен начаться с администрации главы государства."Нужно начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте", - сказала она на пресс-конференции.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582635804.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире