https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582648800.html

Кандидат в президенты Молдавии Санду заявила о необходимости люстрации

Кандидат в президенты Молдавии Санду заявила о необходимости люстрации

Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в республике необходимо начать процесс... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:06

2020-11-02T14:06

2020-11-02T14:06

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" и кандидат на пост президента Майя Санду заявила, что в республике необходимо начать процесс люстрации, он должен начаться с администрации главы государства."Нужно начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте", - сказала она на пресс-конференции.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Санду побеждает в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582642330.html

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582635804.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире