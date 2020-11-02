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Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдавии
Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдавии
Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур выборов главы республики. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:09
2020-11-02T13:30
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур выборов главы республики.В понедельник состоялось традиционное еженедельное совещание Додона, премьера Иона Кику и спикера парламента Зинаиды Гречаный.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с Додоном, у которого 32,61%.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдавии

13:09 02.11.2020 (обновлено: 13:30 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПрезидент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур выборов главы республики.
В понедельник состоялось традиционное еженедельное совещание Додона, премьера Иона Кику и спикера парламента Зинаиды Гречаный.

"Хочу поздравить Майю Санду с выходом во второй тур выборов президента. Хотя должен отметить, что она говорила о фальсификации этих выборов и ей стоило бы извиниться за это", - заявил Додон на брифинге после совещания.

В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с Додоном, у которого 32,61%.
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
10:04
Эксперт спрогнозировал исход второго тура на выборах президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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