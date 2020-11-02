https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582635804.html

Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдавии

Додон поздравил Санду с выходом во второй тур выборов президента Молдавии

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур выборов главы республики. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:09

2020-11-02T13:09

2020-11-02T13:30

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон поздравил экс-премьера Майю Санду с выходом во второй тур выборов главы республики.В понедельник состоялось традиционное еженедельное совещание Додона, премьера Иона Кику и спикера парламента Зинаиды Гречаный.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с Додоном, у которого 32,61%.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире