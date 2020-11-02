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В МИД прокомментировали итоги первого тура выборов президента в Молдавии
В МИД прокомментировали итоги первого тура выборов президента в Молдавии
Москва будет готова работать с любым избранным президентом Молдавии, но прогнозы по итогам выборов делать пока рано, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:48
2020-11-02T13:10
андрей руденко
в мире
президентские выборы в молдавии — 2020
россия
молдавия
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва будет готова работать с любым избранным президентом Молдавии, но прогнозы по итогам выборов делать пока рано, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, мы готовы будем работать со всеми", - сказал Руденко."Анализировать итоги выборов нужно после второго тура. Сейчас делать какие-то прогнозы преждевременно. Все будет зависеть от того, как молдавские избиратели в конечном счете отдадут свои голоса", - сказал Руденко.
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россия
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андрей руденко, в мире, президентские выборы в молдавии — 2020, россия, молдавия, политика

В МИД прокомментировали итоги первого тура выборов президента в Молдавии

12:48 02.11.2020 (обновлено: 13:10 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва будет готова работать с любым избранным президентом Молдавии, но прогнозы по итогам выборов делать пока рано, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, мы готовы будем работать со всеми", - сказал Руденко.
"Анализировать итоги выборов нужно после второго тура. Сейчас делать какие-то прогнозы преждевременно. Все будет зависеть от того, как молдавские избиратели в конечном счете отдадут свои голоса", - сказал Руденко.
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
12:00
ЦИК Молдавии объявил результаты первого тура президентских выборов
 
Андрей РуденкоВ миреПрезидентские выборы в Молдавии — 2020РоссияМолдавияПолитика
 
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