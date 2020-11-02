https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582630687.html
В МИД прокомментировали итоги первого тура выборов президента в Молдавии
В МИД прокомментировали итоги первого тура выборов президента в Молдавии
Москва будет готова работать с любым избранным президентом Молдавии, но прогнозы по итогам выборов делать пока рано, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:48
2020-11-02T12:48
2020-11-02T13:10
андрей руденко
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президентские выборы в молдавии — 2020
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва будет готова работать с любым избранным президентом Молдавии, но прогнозы по итогам выборов делать пока рано, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Мы готовы работать с народом Молдавии. Если народ Молдавии выберет того или иного представителя, мы готовы будем работать со всеми", - сказал Руденко."Анализировать итоги выборов нужно после второго тура. Сейчас делать какие-то прогнозы преждевременно. Все будет зависеть от того, как молдавские избиратели в конечном счете отдадут свои голоса", - сказал Руденко.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей руденко, в мире, президентские выборы в молдавии — 2020, россия, молдавия, политика