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Молдавские правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента
Молдавские правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента
Неправительственная правозащитная организация Promo-LEX сообщила о нарушениях в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:31
2020-11-02T12:31
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Неправительственная правозащитная организация Promo-LEX сообщила о нарушениях в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду побеждает в первом туре выборов с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.Он отметил, что были замечены семь случаев размещения агитационных материалов в радиусе 100 метров от участков."Зафиксированы 36 случаев фотографирования бюллетеней, то есть в целом по стране таких случаев могло быть более 70", - сказал представитель организации.Постикэ добавил, что наблюдатели Promo-LEX сообщили о 37 случаях нарушения социальной дистанции на участках. По его словам, на некоторых участках наблюдались проблемы с отоплением, на ряде участков в стране был затруднен доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями.Как пояснил Постикэ, на участках находились 608 наблюдателей Promo-LEX, а методология подсчета заключается в экстраполяции зафиксированных ими нарушений на все участки, как если бы наблюдатели имели возможность находиться на всех участках одновременно.
https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582602972.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Молдавские правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента

12:31 02.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Неправительственная правозащитная организация Promo-LEX сообщила о нарушениях в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду побеждает в первом туре выборов с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.

"Одиннадцать случаев организованного подвоза избирателей (на участки), это означает, что в целом по стране таких случаев могло быть не менее 37 случаев", - сказал представитель неправительственной правозащитной организации Promo-LEX Павел Постикэ на пресс-конференции.

Он отметил, что были замечены семь случаев размещения агитационных материалов в радиусе 100 метров от участков.
"Зафиксированы 36 случаев фотографирования бюллетеней, то есть в целом по стране таких случаев могло быть более 70", - сказал представитель организации.
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Постикэ добавил, что наблюдатели Promo-LEX сообщили о 37 случаях нарушения социальной дистанции на участках. По его словам, на некоторых участках наблюдались проблемы с отоплением, на ряде участков в стране был затруднен доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Как пояснил Постикэ, на участках находились 608 наблюдателей Promo-LEX, а методология подсчета заключается в экстраполяции зафиксированных ими нарушений на все участки, как если бы наблюдатели имели возможность находиться на всех участках одновременно.
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