https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582626509.html

Молдавские правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента

Молдавские правозащитники рассказали о нарушениях на выборах президента

Неправительственная правозащитная организация Promo-LEX сообщила о нарушениях в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:31

2020-11-02T12:31

2020-11-02T12:31

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Неправительственная правозащитная организация Promo-LEX сообщила о нарушениях в ходе первого тура президентских выборов в Молдавии.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, экс-премьер Молдавии Майя Санду побеждает в первом туре выборов с 36,16% голосов, обходя действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов.Он отметил, что были замечены семь случаев размещения агитационных материалов в радиусе 100 метров от участков."Зафиксированы 36 случаев фотографирования бюллетеней, то есть в целом по стране таких случаев могло быть более 70", - сказал представитель организации.Постикэ добавил, что наблюдатели Promo-LEX сообщили о 37 случаях нарушения социальной дистанции на участках. По его словам, на некоторых участках наблюдались проблемы с отоплением, на ряде участков в стране был затруднен доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями.Как пояснил Постикэ, на участках находились 608 наблюдателей Promo-LEX, а методология подсчета заключается в экстраполяции зафиксированных ими нарушений на все участки, как если бы наблюдатели имели возможность находиться на всех участках одновременно.

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582602972.html

https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582598242.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире