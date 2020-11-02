Эксперт спрогнозировал исход второго тура на выборах президента Молдавии
10:04 02.11.2020 (обновлено: 10:18 02.11.2020)
© РИА Новости / Максим БлиновЖенщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Расхождение в голосовании во втором туре президентских выборов в Молдавии между кандидатами Майей Санду и Игорем Додоном будет минимальное - не более 2-3%, что подтвердит общий базовый раскол молдавского общества, преимущество будет на стороне Санду, считает политолог Андрей Суздальцев.
После обработки 99,02% протоколов с избирательных участков, по данным ЦИК, экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента республики, набрав 35,42% голосов. Действующий президент Молдавии Игорь Додон набирает 33,16% голосов. Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,98% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов – 6,59%.
"Расхождение в голосовании во втором туре будет минимальное, 2-3% - не больше того. Общий базовый раскол молдавского общества сохраняется", - сказал эксперт РИА Новости.
По его прогнозу, "ощущается некое преимущество в отношении Майи Санду". "У нее более структурированная программа, которая не отрицает, что Молдова должна использовать наследство Додона. То есть она смогла объединить две программы, которые формально противостоят друг другу. Потому она и получила небольшое, но важное преимущество в первом туре", - пояснил политолог. При этом, по словам аналитика, "особого отличия в политических программах Санду и Додона нет".
Суздальцев прогнозирует, что во втором туре электорат кандидата Ренато Усатого, получившего в первом туре почти 17%, распределится примерно поровну между Додоном и Санду. "Электорат , к примеру, Усатого расколется. У него достаточно синтетический, искусственный электорат, он выступает конкурентом всех. Додон рассчитывает на его электорат, но это его не спасет", - считает эксперт.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.