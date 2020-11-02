https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582581641.html
В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента
В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента
Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:46
2020-11-02T01:46
2020-11-02T01:46
президентские выборы в молдавии — 2020
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики.Додон лидирует на выборах президента с 35,65% голосов, на втором месте - экс-премьер Майя Санду, у нее 32,55% голосов.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,89% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 7,09%.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,20% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку - 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу - 1,46%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,14%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире