https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582581641.html

В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента

В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T01:46

2020-11-02T01:46

2020-11-02T01:46

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики.Додон лидирует на выборах президента с 35,65% голосов, на втором месте - экс-премьер Майя Санду, у нее 32,55% голосов.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,89% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 7,09%.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,20% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку - 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу - 1,46%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,14%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире