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В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента
В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента
Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:46
2020-11-02T01:46
президентские выборы в молдавии — 2020
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики.Додон лидирует на выборах президента с 35,65% голосов, на втором месте - экс-премьер Майя Санду, у нее 32,55% голосов.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,89% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 7,09%.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,20% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку - 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу - 1,46%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,14%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова &gt;&gt;
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президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире

В Молдавии обработали 95% протоколов на выборах президента

01:46 02.11.2020
 
© Sputnik / Михай КараушМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 2 ноя - РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон лидирует на выборах, набирая 35,65% голосов после обработки 95,29% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК республики.
Додон лидирует на выборах президента с 35,65% голосов, на втором месте - экс-премьер Майя Санду, у нее 32,55% голосов.
Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,89% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов - 7,09%.
Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,20% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку - 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу - 1,46%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ - 1,14%.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
01:43
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Президентские выборы в Молдавии — 2020МолдавияВ мире
 
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