В Молдавии завели дело за попытки мешать жителям Приднестровья голосовать
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил на брифинге, что по факту попыток помешать жителям Приднестровья принять участие в президентских выборах на участке в молдавском селе Варница возбуждено уголовное дело.
Ранее Максиан сообщал, что полиция получила информацию о 36 случаях блокирования дорог, чтобы жители Приднестровья не смогли принять участие в выборах.
"Заведено уголовное дело из-за блокирования подъездов к избирательным участкам, а также беспорядков в селе Варница", - сообщил Максиан после закрытия избирательных участков.
Поскольку территория Приднестровья неподконтрольна Кишиневу, для жителей непризнанной ПМР открыли 42 избирательных участка на правом берегу Днестра. В результате этого в четырех районах местные жители, ветераны приднестровского конфликта и даже депутаты молдавского парламента блокировали дороги к избирательным участкам. Активнее всего протестовали в селе Варница Новоаненского района. Потребовалось вмешательство полиции, чтобы приднестровцы могли спокойно проголосовать.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
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