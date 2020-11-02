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В Молдавии завели дело за попытки мешать жителям Приднестровья голосовать
В Молдавии завели дело за попытки мешать жителям Приднестровья голосовать
Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил на брифинге, что по факту попыток помешать жителям Приднестровья принять участие в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T01:43
2020-11-02T01:43
президентские выборы в молдавии — 2020
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил на брифинге, что по факту попыток помешать жителям Приднестровья принять участие в президентских выборах на участке в молдавском селе Варница возбуждено уголовное дело.Ранее Максиан сообщал, что полиция получила информацию о 36 случаях блокирования дорог, чтобы жители Приднестровья не смогли принять участие в выборах."Заведено уголовное дело из-за блокирования подъездов к избирательным участкам, а также беспорядков в селе Варница", - сообщил Максиан после закрытия избирательных участков.Поскольку территория Приднестровья неподконтрольна Кишиневу, для жителей непризнанной ПМР открыли 42 избирательных участка на правом берегу Днестра. В результате этого в четырех районах местные жители, ветераны приднестровского конфликта и даже депутаты молдавского парламента блокировали дороги к избирательным участкам. Активнее всего протестовали в селе Варница Новоаненского района. Потребовалось вмешательство полиции, чтобы приднестровцы могли спокойно проголосовать.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова &gt;&gt;
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РИА Новости
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президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире

В Молдавии завели дело за попытки мешать жителям Приднестровья голосовать

01:43 02.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновМужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Замглавы генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан сообщил на брифинге, что по факту попыток помешать жителям Приднестровья принять участие в президентских выборах на участке в молдавском селе Варница возбуждено уголовное дело.
Ранее Максиан сообщал, что полиция получила информацию о 36 случаях блокирования дорог, чтобы жители Приднестровья не смогли принять участие в выборах.
"Заведено уголовное дело из-за блокирования подъездов к избирательным участкам, а также беспорядков в селе Варница", - сообщил Максиан после закрытия избирательных участков.
Поскольку территория Приднестровья неподконтрольна Кишиневу, для жителей непризнанной ПМР открыли 42 избирательных участка на правом берегу Днестра. В результате этого в четырех районах местные жители, ветераны приднестровского конфликта и даже депутаты молдавского парламента блокировали дороги к избирательным участкам. Активнее всего протестовали в селе Варница Новоаненского района. Потребовалось вмешательство полиции, чтобы приднестровцы могли спокойно проголосовать.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
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Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе. - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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