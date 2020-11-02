https://ria.ru/20201102/moldaviya-1582579646.html
Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
Экс-премьер Молдавии Майя Санду набирает 32,08% и сокращает отрыв от баллотирующегося на второй срок президента республики Игоря Додона, набирающего 35,85%... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:46
2020-11-02T00:46
2020-11-02T01:00
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии Майя Санду набирает 32,08% и сокращает отрыв от баллотирующегося на второй срок президента республики Игоря Додона, набирающего 35,85% после обработки 90,01% протоколов с избирательных участков, сообщает ЦИК.Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый набрал 16,93% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолета Иванов – 7,30%.Председатель партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе получил 3,21% голосов, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку – 2,01%, кандидат от ЛДПМ Тудор Делиу – 1,49%, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ – 1,14%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. После обработки 75% протоколов ЦИК объявил о необходимости проведения второго тура выборов, который должен состояться 15 ноября.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире