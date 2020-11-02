https://ria.ru/20201102/mogilev-1582604561.html

В Могилеве милиционеры не дали оппозиционеру прыгнуть с моста в реку

В Могилеве милиционеры не дали оппозиционеру прыгнуть с моста в реку

Сотрудники милиции сняли с моста в Могилеве угрожавшего прыгнуть в Днепр местного жителя с бело-красно-белым флагом, традиционным для сторонников оппозиции,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T10:56

2020-11-02T10:56

2020-11-02T10:56

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

могилев

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники милиции сняли с моста в Могилеве угрожавшего прыгнуть в Днепр местного жителя с бело-красно-белым флагом, традиционным для сторонников оппозиции, правоохранители посчитали происходящее несанкционированным пикетом, сообщается на сайте МВД Белоруссии."Вечером 31 октября поступило сообщение о том, что на мосту по пр-ту Пушкинскому в Могилеве находится мужчина с БЧБ-флагом (бело-красно-белым - ред.)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "прибывшие на место сотрудники милиции установили, что несанкционированный пикет устроил мужчина, который растянул бело-красно-белое полотнище и в состоянии алкогольного опьянения стоял за перилами моста, высказывая намерения прыгнуть в реку Днепр"."Причины своего поведения он сотрудникам не пояснял и пытался привлечь внимание прохожих и проезжавших мимо граждан. На место также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и спасатели", - отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html

https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582455095.html

могилев

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире