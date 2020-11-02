В Могилеве милиционеры не дали оппозиционеру прыгнуть с моста в реку
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники милиции сняли с моста в Могилеве угрожавшего прыгнуть в Днепр местного жителя с бело-красно-белым флагом, традиционным для сторонников оппозиции, правоохранители посчитали происходящее несанкционированным пикетом, сообщается на сайте МВД Белоруссии.
"Вечером 31 октября поступило сообщение о том, что на мосту по пр-ту Пушкинскому в Могилеве находится мужчина с БЧБ-флагом (бело-красно-белым - ред.)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, "прибывшие на место сотрудники милиции установили, что несанкционированный пикет устроил мужчина, который растянул бело-красно-белое полотнище и в состоянии алкогольного опьянения стоял за перилами моста, высказывая намерения прыгнуть в реку Днепр".
"Причины своего поведения он сотрудникам не пояснял и пытался привлечь внимание прохожих и проезжавших мимо граждан. На место также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и спасатели", - отмечается в сообщении.
"Около 21 часа (совпадает с мск) сотрудники ОМОН УВД предотвратили попытку суицида и доставили мужчину в РОВД. Задержанным оказался 26-летний могилевчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Его действиям будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.