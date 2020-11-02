Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/mogilev-1582604561.html
В Могилеве милиционеры не дали оппозиционеру прыгнуть с моста в реку
В Могилеве милиционеры не дали оппозиционеру прыгнуть с моста в реку
Сотрудники милиции сняли с моста в Могилеве угрожавшего прыгнуть в Днепр местного жителя с бело-красно-белым флагом, традиционным для сторонников оппозиции,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T10:56
2020-11-02T10:56
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
могилев
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581540155_230:0:2600:1333_1400x0_80_0_0_426e69918afc14be09080b813d9cc024.jpg
МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники милиции сняли с моста в Могилеве угрожавшего прыгнуть в Днепр местного жителя с бело-красно-белым флагом, традиционным для сторонников оппозиции, правоохранители посчитали происходящее несанкционированным пикетом, сообщается на сайте МВД Белоруссии."Вечером 31 октября поступило сообщение о том, что на мосту по пр-ту Пушкинскому в Могилеве находится мужчина с БЧБ-флагом (бело-красно-белым - ред.)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "прибывшие на место сотрудники милиции установили, что несанкционированный пикет устроил мужчина, который растянул бело-красно-белое полотнище и в состоянии алкогольного опьянения стоял за перилами моста, высказывая намерения прыгнуть в реку Днепр"."Причины своего поведения он сотрудникам не пояснял и пытался привлечь внимание прохожих и проезжавших мимо граждан. На место также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и спасатели", - отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201031/radikaly-1582481441.html
https://ria.ru/20201031/belorussiya-1582455095.html
могилев
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581540155_396:0:2367:1478_1400x0_80_0_0_20ce772b1d87d482f33b93080e3f7ea9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире

В Могилеве милиционеры не дали оппозиционеру прыгнуть с моста в реку

10:56 02.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
Участник акции протеста оппозиции Народный ультиматум в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Сотрудники милиции сняли с моста в Могилеве угрожавшего прыгнуть в Днепр местного жителя с бело-красно-белым флагом, традиционным для сторонников оппозиции, правоохранители посчитали происходящее несанкционированным пикетом, сообщается на сайте МВД Белоруссии.
"Вечером 31 октября поступило сообщение о том, что на мосту по пр-ту Пушкинскому в Могилеве находится мужчина с БЧБ-флагом (бело-красно-белым - ред.)", - говорится в сообщении.
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 20:28Протесты в Белоруссии
КГБ Белоруссии ищет в стране диверсантов
По данным ведомства, "прибывшие на место сотрудники милиции установили, что несанкционированный пикет устроил мужчина, который растянул бело-красно-белое полотнище и в состоянии алкогольного опьянения стоял за перилами моста, высказывая намерения прыгнуть в реку Днепр".
"Причины своего поведения он сотрудникам не пояснял и пытался привлечь внимание прохожих и проезжавших мимо граждан. На место также были вызваны бригада скорой медицинской помощи и спасатели", - отмечается в сообщении.
"Около 21 часа (совпадает с мск) сотрудники ОМОН УВД предотвратили попытку суицида и доставили мужчину в РОВД. Задержанным оказался 26-летний могилевчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Его действиям будет дана правовая оценка", - отмечается в сообщении.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
Сотрудник Мозырского пограничного отряда в межгосударственном пункте пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 15:58Протесты в Белоруссии
На границе Белоруссии с Украиной задержали группу радикалов с оружием
 
Светлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМогилевБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
Лента новостейМолния