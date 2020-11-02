Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/mladenets-1582637626.html
Прокуратура проконтролирует расследование смерти младенца в Подмосковье
Прокуратура проконтролирует расследование смерти младенца в Подмосковье
Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:16
2020-11-02T13:16
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
хотьково
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1400x0_80_0_0_34fcbea0615ac896a0f5a0d01b47817e.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в СК сообщили, что 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов было обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку. Следователи возбудили дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с убийством матерью новорожденного ребенка. В ходе проверки будут установлены причины и условия, которые привели к гибели младенца", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела, возбужденного следствием, взят на контроль, пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20201030/mladenets-1582309378.html
московская область (подмосковье)
хотьково
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1400x0_80_0_0_32354e25af8ccb17f8b317efcd0993ad.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), хотьково, происшествия

Прокуратура проконтролирует расследование смерти младенца в Подмосковье

13:16 02.11.2020
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в СК сообщили, что 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов было обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку. Следователи возбудили дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".
Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с убийством матерью новорожденного ребенка. В ходе проверки будут установлены причины и условия, которые привели к гибели младенца", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела, возбужденного следствием, взят на контроль, пояснили в ведомстве.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 16:15
В Тольятти мать заподозрили в смерти двухмесячного младенца
 
Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ХотьковоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
Лента новостейМолния