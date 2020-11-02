https://ria.ru/20201102/mladenets-1582637626.html

Прокуратура проконтролирует расследование смерти младенца в Подмосковье

Прокуратура проконтролирует расследование смерти младенца в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:16

2020-11-02T13:16

2020-11-02T13:16

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

хотьково

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве матерью новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в СК сообщили, что 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов было обнаружено тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку. Следователи возбудили дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с убийством матерью новорожденного ребенка. В ходе проверки будут установлены причины и условия, которые привели к гибели младенца", - говорится в сообщении.Ход расследования уголовного дела, возбужденного следствием, взят на контроль, пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20201030/mladenets-1582309378.html

московская область (подмосковье)

хотьково

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), хотьково, происшествия