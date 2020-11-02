https://ria.ru/20201102/mks-1582721303.html

Завершение строительства российского сегмента МКС отложили

Завершение строительства российского сегмента МКС отложили

Запуск научно-энергетического модуля, которым должно завершиться строительство российского сегмента Международной космической станции, планируется в 2024 году,... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:51

2020-11-02T19:51

2020-11-02T19:51

риа наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Запуск научно-энергетического модуля, которым должно завершиться строительство российского сегмента Международной космической станции, планируется в 2024 году, заявил заместитель директора департамента пилотируемых космических программ "Роскосмоса" Владимир Данеев.Ранее сообщалось, что запуск модуля ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур намечается в 2023 году."Мы надеемся, что этот модуль у нас получится запустить в 2024 году", - сказал Данеев в ходе встречи, посвященной 20-летию полета МКС в пилотируемом режиме, трансляция которой ведется на YouTube-канале "Роскосмос-ТВ".Научно-энергетический модуль, запуск которого первоначально планировался в 2015 году, должен обеспечить энергетическую независимость российского сегмента МКС от американского и дополнительные места для научных экспериментов как внутри, так и снаружи станции. В нем также будут находиться дополнительные зоны для хранения грузов и многофункциональный силовой тренажер.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010). Ожидается, что в конце апреля и сентябре 2021 года будут отправлены к МКС многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал".Изначально строительство российского сегмента МКС планировалось завершить в 2007 году и эксплуатировать станцию до 2015 года, однако в последующем было решено продлить эксплуатацию сначала до 2020, а затем и 2024 года. Сейчас обсуждается возможность продления работы МКС до 2028-2030-годов.

https://ria.ru/20201102/mks-1582705333.html

байконур (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)