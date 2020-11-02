https://ria.ru/20201102/mintrans-1582655466.html

Первый замглавы Минтранса ушел в отставку

Первый замглавы Минтранса ушел в отставку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:33

2020-11-02T14:33

2020-11-02T14:54

министерство транспорта рф (минтранс россии)

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576028780.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство транспорта рф (минтранс россии), политика