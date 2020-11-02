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Первый замглавы Минтранса ушел в отставку
Первый замглавы Минтранса ушел в отставку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:33
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министерство транспорта рф (минтранс россии)
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
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министерство транспорта рф (минтранс россии), политика

Первый замглавы Минтранса ушел в отставку

14:33 02.11.2020 (обновлено: 14:54 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
"Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 12:16
Поболтал и ушел. Глава МИД Польши уволился после беседы с Цепкало
 
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Политика
 
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