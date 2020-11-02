https://ria.ru/20201102/mintrans-1582655466.html
Первый замглавы Минтранса ушел в отставку
Первый замглавы Минтранса ушел в отставку
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:33
2020-11-02T14:33
2020-11-02T14:54
министерство транспорта рф (минтранс россии)
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова по его просьбе, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном портале правовой информации."Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576028780.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство транспорта рф (минтранс россии), политика