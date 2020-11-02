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https://ria.ru/20201102/milliardery-1582669109.html
Российские миллиардеры потеряли 27,6 миллиарда долларов в этом году
Российские миллиардеры потеряли 27,6 миллиарда долларов в этом году
Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 27,64 миллиарда долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов -... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T15:30
2020-11-02T16:03
россия
виктор вексельберг
михаил фридман
роман абрамович
экономика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 27,64 миллиарда долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - 8,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 3,25 миллиарда долларов, до 24,8 миллиарда долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 456 миллионов долларов, до 20,9 миллиарда долларов. Третье место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 1,21 миллиарда долларов - до 18,7 миллиарда. Он сместил с третьей строчки рейтинга совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, чей капитал за январь-октябрь сократился на 5,25 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.Пятое и шестое место заняли Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") и Роман Абрамович (Evraz) - их капитал с начала года составляет по 18,3 миллиарда долларов и 15,5 миллиарда долларов соответственно. Седьмое место разделили бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство составило по 14,4 миллиарда долларов.Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов переместился на девятую строчку рейтинга с восьмой - его состояние с начала года упало на 8,5 миллиарда долларов и составило 13,8 миллиарда. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года он снизился на 422 миллиона долларов.На одиннадцатое с двенадцатого места вышел Михаил Прохоров с состоянием в 12 миллиардов долларов, сместив с этой строчки Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", чье богатство составляет 11,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20201025/arno-1581445111.html
https://ria.ru/20201027/milliardery-1581706787.html
https://ria.ru/20201019/mvf-1580372597.html
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россия, виктор вексельберг, михаил фридман, роман абрамович, экономика

Российские миллиардеры потеряли 27,6 миллиарда долларов в этом году

15:30 02.11.2020 (обновлено: 16:03 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 27,64 миллиарда долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - 8,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 14:22
Самый богатый европеец заработал восемь миллиардов долларов за неделю
Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 3,25 миллиарда долларов, до 24,8 миллиарда долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 456 миллионов долларов, до 20,9 миллиарда долларов. Третье место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 1,21 миллиарда долларов - до 18,7 миллиарда. Он сместил с третьей строчки рейтинга совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, чей капитал за январь-октябрь сократился на 5,25 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.
Пятое и шестое место заняли Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") и Роман Абрамович (Evraz) - их капитал с начала года составляет по 18,3 миллиарда долларов и 15,5 миллиарда долларов соответственно. Седьмое место разделили бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство составило по 14,4 миллиарда долларов.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 10:27
Богатейшие люди мира за день потеряли 14,4 миллиарда долларов
Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов переместился на девятую строчку рейтинга с восьмой - его состояние с начала года упало на 8,5 миллиарда долларов и составило 13,8 миллиарда. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года он снизился на 422 миллиона долларов.
На одиннадцатое с двенадцатого места вышел Михаил Прохоров с состоянием в 12 миллиардов долларов, сместив с этой строчки Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", чье богатство составляет 11,8 миллиарда долларов.
Доллары - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
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