https://ria.ru/20201102/milliardery-1582669109.html

Российские миллиардеры потеряли 27,6 миллиарда долларов в этом году

Российские миллиардеры потеряли 27,6 миллиарда долларов в этом году

Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 27,64 миллиарда долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов -... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T15:30

2020-11-02T15:30

2020-11-02T16:03

россия

виктор вексельберг

михаил фридман

роман абрамович

экономика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 27,64 миллиарда долларов, больше всего потерял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов - 8,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 3,25 миллиарда долларов, до 24,8 миллиарда долларов, при этом он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 456 миллионов долларов, до 20,9 миллиарда долларов. Третье место занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние уменьшилось на 1,21 миллиарда долларов - до 18,7 миллиарда. Он сместил с третьей строчки рейтинга совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, чей капитал за январь-октябрь сократился на 5,25 миллиарда долларов, до 19,3 миллиарда.Пятое и шестое место заняли Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") и Роман Абрамович (Evraz) - их капитал с начала года составляет по 18,3 миллиарда долларов и 15,5 миллиарда долларов соответственно. Седьмое место разделили бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство составило по 14,4 миллиарда долларов.Совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов переместился на девятую строчку рейтинга с восьмой - его состояние с начала года упало на 8,5 миллиарда долларов и составило 13,8 миллиарда. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 13,4 миллиарда долларов; с начала года он снизился на 422 миллиона долларов.На одиннадцатое с двенадцатого места вышел Михаил Прохоров с состоянием в 12 миллиардов долларов, сместив с этой строчки Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", чье богатство составляет 11,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20201025/arno-1581445111.html

https://ria.ru/20201027/milliardery-1581706787.html

https://ria.ru/20201019/mvf-1580372597.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор вексельберг, михаил фридман, роман абрамович, экономика