https://ria.ru/20201102/mfts-1582632992.html

Подмосковные МФЦ не перейдут на работу по предварительной записи

Подмосковные МФЦ не перейдут на работу по предварительной записи

Власти Подмосковья не планируют в ближайшее время переводить многофункциональные центры на режим работы по предварительной записи, сообщил министр... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:56

2020-11-02T12:56

2020-11-02T12:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья не планируют в ближайшее время переводить многофункциональные центры на режим работы по предварительной записи, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.По его словам, в настоящее время работают все 126 офисов МФЦ в 63 муниципальных городских округах, где ежедневно получают помощь порядка 60 тысяч жителей Московской области. Кроме того, в Подмосковье запущена интерактивная карта, где можно посмотреть загруженность офисов и записаться в электронную очередь в нужное отделение."В настоящее время ситуация под контролем, однако если ситуация будет ухудшаться, мы разработали систему перевода МФЦ на режим работы по удаленной записи. Она будет применяться только при критической ситуации, когда прием будет невозможен при 30% работающих окон, причем по каждому офису все будет индивидуально. Прямо сейчас эти меры мы вводить не планируем", — сказал Рымар.Он также добавил, что в настоящее время заболеваемость сотрудников МФЦ составляет 8% от общего количества служащих (529 человек – ред.), из которых гриппом и ОРВИ болеют 352 сотрудника или 5% от общего количества. Коронавирусной инфекцией болеет 0,5% от общего количества или 38 человек.

https://ria.ru/20200928/rabota-1577897524.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)