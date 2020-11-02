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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201102/mfts-1582632992.html
Подмосковные МФЦ не перейдут на работу по предварительной записи
Подмосковные МФЦ не перейдут на работу по предварительной записи
Власти Подмосковья не планируют в ближайшее время переводить многофункциональные центры на режим работы по предварительной записи, сообщил министр... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:56
2020-11-02T12:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья не планируют в ближайшее время переводить многофункциональные центры на режим работы по предварительной записи, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.По его словам, в настоящее время работают все 126 офисов МФЦ в 63 муниципальных городских округах, где ежедневно получают помощь порядка 60 тысяч жителей Московской области. Кроме того, в Подмосковье запущена интерактивная карта, где можно посмотреть загруженность офисов и записаться в электронную очередь в нужное отделение."В настоящее время ситуация под контролем, однако если ситуация будет ухудшаться, мы разработали систему перевода МФЦ на режим работы по удаленной записи. Она будет применяться только при критической ситуации, когда прием будет невозможен при 30% работающих окон, причем по каждому офису все будет индивидуально. Прямо сейчас эти меры мы вводить не планируем", — сказал Рымар.Он также добавил, что в настоящее время заболеваемость сотрудников МФЦ составляет 8% от общего количества служащих (529 человек – ред.), из которых гриппом и ОРВИ болеют 352 сотрудника или 5% от общего количества. Коронавирусной инфекцией болеет 0,5% от общего количества или 38 человек.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)

Подмосковные МФЦ не перейдут на работу по предварительной записи

12:56 02.11.2020
 
© Максим БлиновПосетительница в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг
Посетительница в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья не планируют в ближайшее время переводить многофункциональные центры на режим работы по предварительной записи, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар на заседании правительства региона в понедельник.
По его словам, в настоящее время работают все 126 офисов МФЦ в 63 муниципальных городских округах, где ежедневно получают помощь порядка 60 тысяч жителей Московской области. Кроме того, в Подмосковье запущена интерактивная карта, где можно посмотреть загруженность офисов и записаться в электронную очередь в нужное отделение.
"В настоящее время ситуация под контролем, однако если ситуация будет ухудшаться, мы разработали систему перевода МФЦ на режим работы по удаленной записи. Она будет применяться только при критической ситуации, когда прием будет невозможен при 30% работающих окон, причем по каждому офису все будет индивидуально. Прямо сейчас эти меры мы вводить не планируем", — сказал Рымар.
Он также добавил, что в настоящее время заболеваемость сотрудников МФЦ составляет 8% от общего количества служащих (529 человек – ред.), из которых гриппом и ОРВИ болеют 352 сотрудника или 5% от общего количества. Коронавирусной инфекцией болеет 0,5% от общего количества или 38 человек.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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