https://ria.ru/20201102/metro-1582578955.html

В Москве стартовал эксперимент по снижению цены на проезд в метро

В Москве стартовал эксперимент по снижению цены на проезд в метро

На двух ветках московского метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд до 50%. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T00:14

2020-11-02T00:14

2020-11-02T08:44

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581252341_0:42:3076:1772_1400x0_80_0_0_599eaba3bf9c6d60e15baf0040afe182.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На двух ветках московского метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд до 50%.Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, скидки до 22 рублей будут действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.Это первый проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию.На сайте Московского транспорта поясняется, что Таганско-Краснопресненскую линию выбрали, потому что она самая загруженная в утренние часы, Некрасовскую — так как на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую.Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По банковской карте стоимость проезда составит 22 рубля вместо 44 рублей, а для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на десять рублей.По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей, а по билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка.При этом скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные.

https://ria.ru/20201023/metro-1581219011.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество