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В Москве стартовал эксперимент по снижению цены на проезд в метро
В Москве стартовал эксперимент по снижению цены на проезд в метро
На двух ветках московского метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд до 50%. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T00:14
2020-11-02T08:44
москва
общество
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На двух ветках московского метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд до 50%.Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, скидки до 22 рублей будут действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.Это первый проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию.На сайте Московского транспорта поясняется, что Таганско-Краснопресненскую линию выбрали, потому что она самая загруженная в утренние часы, Некрасовскую — так как на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую.Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По банковской карте стоимость проезда составит 22 рубля вместо 44 рублей, а для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на десять рублей.По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей, а по билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка.При этом скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные.
https://ria.ru/20201023/metro-1581219011.html
москва
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москва, общество

В Москве стартовал эксперимент по снижению цены на проезд в метро

00:14 02.11.2020 (обновлено: 08:44 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена
Женщина в защитной маске заходит на одну из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На двух ветках московского метро стартовал эксперимент по снижению цены на проезд до 50%.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, скидки до 22 рублей будут действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 7:15 и с 8:45 до 9:15.
Это первый проект такого рода в России. Он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента — снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию.
На сайте Московского транспорта поясняется, что Таганско-Краснопресненскую линию выбрали, потому что она самая загруженная в утренние часы, Некрасовскую — так как на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую.
Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По банковской карте стоимость проезда составит 22 рубля вместо 44 рублей, а для владельцев карты "МИР" проезд будет дешевле еще на десять рублей.
По билету "Кошелек" карты "Тройка" сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей, а по билету "Единый" на 60 поездок или по безлимитному "Единому" на карте "Тройка" компенсация будет начисляться на "Кошелек" раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка.
При этом скидка не распространяется на бумажные билеты "Единый" и на льготные проездные.
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