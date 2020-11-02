https://ria.ru/20201102/messa-1582634881.html

Месса в память о жертвах нападения в Ницце прошла в местном соборе

Месса в память о жертвах нападения в Ницце прошла в местном соборе

Служба в память о погибших в результате нападения во французской Ницце прошла в воскресенье вечером в городской базилике Нотр-Дам, сообщает телеканал CNews. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:06

2020-11-02T13:06

2020-11-02T13:06

религия и мировоззрение

кристиан эстрози

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба в память о погибших в результате нападения во французской Ницце прошла в воскресенье вечером в городской базилике Нотр-Дам, сообщает телеканал CNews.Церемония во главе с епископом Ниццы Андре Марсо продлилась почти два часа и проходила с ограничениями. На нее были приглашены родственники жертв, прихожане церкви, и нескольких государственных деятелей, включая мэра города Кристиана Эстрози. Внутри церкви были помещены портреты троих погибших – Венсана, Симоны и Надин.Жители Ниццы, желавшие проститься с согражданами, молились "за кордоном, установленном в целях безопасности". Они пели, стоя со свечами в руках и смотря прямую трансляцию мессы. Центр Ниццы был полностью оцеплен полицией, силовики патрулировали город."Было важно прожить этот момент, месса была прекрасная, очень трогательная. Тот варварский поступок сильно ошеломил, но нужно уметь прощать, даже если для нас это трудно", - приводит канал слова одного из присутствовавших на мессе, Филиппа.В скором времени город, отмечает канал, должен организовать церемонию прощания с жертвами нападения.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.

https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/nitstsa-1582527570.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристиан эстрози, тунис (страна), франция, ницца, в мире