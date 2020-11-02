Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201102/messa-1582634881.html
Месса в память о жертвах нападения в Ницце прошла в местном соборе
Месса в память о жертвах нападения в Ницце прошла в местном соборе
Служба в память о погибших в результате нападения во французской Ницце прошла в воскресенье вечером в городской базилике Нотр-Дам, сообщает телеканал CNews. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:06
2020-11-02T13:06
религия и мировоззрение
кристиан эстрози
тунис (страна)
франция
ницца
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275529_0:637:960:1177_1400x0_80_0_0_50ca839fb436daa60777739d4cc89cda.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба в память о погибших в результате нападения во французской Ницце прошла в воскресенье вечером в городской базилике Нотр-Дам, сообщает телеканал CNews.Церемония во главе с епископом Ниццы Андре Марсо продлилась почти два часа и проходила с ограничениями. На нее были приглашены родственники жертв, прихожане церкви, и нескольких государственных деятелей, включая мэра города Кристиана Эстрози. Внутри церкви были помещены портреты троих погибших – Венсана, Симоны и Надин.Жители Ниццы, желавшие проститься с согражданами, молились "за кордоном, установленном в целях безопасности". Они пели, стоя со свечами в руках и смотря прямую трансляцию мессы. Центр Ниццы был полностью оцеплен полицией, силовики патрулировали город."Было важно прожить этот момент, месса была прекрасная, очень трогательная. Тот варварский поступок сильно ошеломил, но нужно уметь прощать, даже если для нас это трудно", - приводит канал слова одного из присутствовавших на мессе, Филиппа.В скором времени город, отмечает канал, должен организовать церемонию прощания с жертвами нападения.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/nitstsa-1582527570.html
тунис (страна)
франция
ницца
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582275529_0:470:960:1190_1400x0_80_0_0_a70c3ac11f49c1466791996e017265ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристиан эстрози, тунис (страна), франция, ницца, в мире

Месса в память о жертвах нападения в Ницце прошла в местном соборе

13:06 02.11.2020
 
© РИА НовостиЦветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Служба в память о погибших в результате нападения во французской Ницце прошла в воскресенье вечером в городской базилике Нотр-Дам, сообщает телеканал CNews.
Церемония во главе с епископом Ниццы Андре Марсо продлилась почти два часа и проходила с ограничениями. На нее были приглашены родственники жертв, прихожане церкви, и нескольких государственных деятелей, включая мэра города Кристиана Эстрози. Внутри церкви были помещены портреты троих погибших – Венсана, Симоны и Надин.
Жители Ниццы, желавшие проститься с согражданами, молились "за кордоном, установленном в целях безопасности". Они пели, стоя со свечами в руках и смотря прямую трансляцию мессы. Центр Ниццы был полностью оцеплен полицией, силовики патрулировали город.
"Было важно прожить этот момент, месса была прекрасная, очень трогательная. Тот варварский поступок сильно ошеломил, но нужно уметь прощать, даже если для нас это трудно", - приводит канал слова одного из присутствовавших на мессе, Филиппа.
Цветы и свечи у церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 19:55
Напавший на людей в Ницце прибыл в страну для теракта, заявили во Франции
В скором времени город, отмечает канал, должен организовать церемонию прощания с жертвами нападения.
В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование.
Глава антитеррористической прокуратуры Франции подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 12:49
Во Франции задержаны еще двое мужчин по делу об атаке в Ницце
 
Религия и мировоззрениеКристиан ЭстрозиТунис (страна)ФранцияНиццаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59МВД Австрии не подтвердило данные о взрывчатке у нападавшего в Вене
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
Лента новостейМолния