https://ria.ru/20201102/meditsina-1582659422.html

Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины

Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины

В России есть планы по развитию ядерной медицины, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:50

2020-11-02T14:50

2020-11-02T14:50

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России есть планы по развитию ядерной медицины, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, чрезвычайно интересное", - подчеркнул президент.Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20200602/1572323411.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, владимир путин, общество