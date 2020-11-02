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Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины
Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины
В России есть планы по развитию ядерной медицины, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:50
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россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России есть планы по развитию ядерной медицины, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении, заявил президент РФ Владимир Путин."И сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, чрезвычайно интересное", - подчеркнул президент.Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.
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россия, здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин рассказал о планах России по развитию ядерной медицины

14:50 02.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. В России есть планы по развитию ядерной медицины, это одно из важнейших и перспективных направлений в лечении, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это направление (ядерная медицина - ред.) у нас всегда было хорошо развито, представлено. У нас есть планы по развитию ядерной медицины. По сути дела, еще Советский Союз был, наверное, одним из пионеров использования ядерной медицины в силу того, что вообще ядерная отрасль развивалась у нас достаточно успешно. Первая атомная электростанция - это ведь тоже результат, который был достигнут в нашей стране", - сказал Путин в ходе общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" в режиме видеоконференции.

"И сейчас это, конечно, одно из важнейших направлений не только по лечению онкологических заболеваний, но и по многим другим направлениям. Очень перспективное направление, чрезвычайно интересное", - подчеркнул президент.
Финал всероссийского конкурса "Большая перемена" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - открылся накануне в международном детском центре "Артек" в Крыму. В конкурсе принимали участие более миллиона школьников, финалистами стали 1,2 тысячи человек.
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